Congo-Kinshasa: Des activistes commémorent les sept ans de la mort de Chebeya et Bazana

Pour Christopher Ngoyi Mutamba, activiste des droits de l'homme arrêté plusieurs fois avec Floribert Chebeya, le peuple congolais est déterminé à se libérer : « Le sacrifice que tu as consenti continue à animer plus d'un Congolais, tous portés vers la libération totale de notre pays. »

En RDC, il y a tout juste 7 ans, le fondateur de l'ONG de défense des droits de l'homme la Voix des sans voix Floribert Chebeya était retrouvé mort dans sa voiture et son chauffeur Fidèle Bazana porté disparu. Aujourd'hui, leurs assassins courent toujours et le suspect numéro un, le général John Numbi, alors inspecteur général de la police, n'a jamais été inquiété. Des activistes leur ont rendu hommage ce jeudi 1er juin.

