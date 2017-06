Madagascar élu vice-président de l'AG des Nations Unies

Les dernières visites de cette année ne faisaient que renforcer la confiance de la communauté internationale et raffermir la visibilité de Madagascar à l'extérieur si l'on ne cite que celles du Président turc Recep Tayyip Erdogan et du Secrétaire d'Etat du Saint Siège, le Cardinal Pietro Parolin.

Toujours est-il que le gouvernement malgache a su également prendre des initiatives comme accueillir plusieurs rendez-vous diplomatiques de grande envergure tels que les sommets du Comesa et de la Francophonie (ayant rassemblé plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement), l'Assemblée Générale de l'Association Parlementaire Francophone. A tout cela s'ajoutent les visites importantes effectuées par les personnalités internationales de grosse pointure.

Un bon point de plus pour la diplomatie malgache et pour la visibilité de Madagascar sur le plan international. « Notre élection à la vice-présidence de l'A.G constitue une fois de plus une marque de confiance de la communauté internationale envers le gouvernement après les efforts diplomatiques que nous avons déployés. Le dynamisme de la diplomatie malgache poursuit son chemin !

