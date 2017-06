Burkina Faso: Files d'attente sans fin pour les concours de la fonction publique

Cette année, l'Etat burkinabè recrute plus de 22 000 nouveaux fonctionnaires. Un nombre en baisse par rapport à la session de 2016. 80% des postes disponibles sont au niveau de l'enseignement et la santé. De nombreux candidats plaident pour un report de la date limite pour les dépôts de dossiers.

Plusieurs candidats se voient obligés de passer la nuit devant des guichets pour espérer déposer leur dossier. « C'est la guerre. Les gens dorment là-bas depuis 19h. [...] C'est comme ça tous les jours. Il faut dormir là-bas sinon on ne peut pas déposer [le dossier]. Moi je suis arrivé là-bas vers 2h du matin, j'étais 130e sur la liste », déplore un jeune homme qui assure que certains candidats patientent depuis plus de 24h.

Que ce soit au stade du 4 août, à la maison de la femme ou à l'Ecole nationale des régies financières, des milliers de jeunes diplômés patientent pendant des jours pour le dépôt de leur dossier de candidature au concours d'entrée à la fonction publique. « Sur mon récépissé je vois 9082 et pourtant on a besoin seulement de 15 personnes », relève un candidat, dépité.

