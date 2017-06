Congo-Kinshasa: Disparition de Floribert Chebeya - Saura-t-on jamais la vérité ?

Photo: Radio Okapi

Floribert Chebeya président de l’ONG de défense des Droits de l’Homme la « Voix des Sans Voix » (Archives)

analyse

Cela fait 7 ans, jour pour jour, que l'activiste des droits de l'Homme, Floribert Chebeya, et son chauffeur, Fidèle Bazarra, trouvaient la mort dans des circonstances pour le moins troubles. C'était le 1er juin 2010.

Or, alors que Floribert Chebeya était convoqué au siège de l'inspection générale de la police pour y rencontrer le Général John Numbi qui en était alors le chef, ce n'est que le lendemain que son corps sans vie a été retrouvé dans une voiture abandonnée, le pantalon baissé sans doute par ses bourreaux pour laisser croire à une affaire de mœurs. Quant à son chauffeur Fidèle Bazarra, son corps n'a jusque-là pas été retrouvé. Si fait que sept ans après, le mystère reste entier sur ce qui ressemble à une affaire d'Etat.

A l'issue d'une enquête très critiquée par les défenseurs des droits de l'Homme, quatre policiers ont été jugés en 2011 ; un a été condamné à la perpétuité, mais les trois autres ont été acquittés. Mais quant au général Numbi, il n'a jamais été inquiété puisqu'il n'a jamais daigné répondre aux convocations de la Justice.

Tôt ou tard, le Général Numbi devra répondre des faits qui lui sont reprochés

Libre de ses mouvements, il a toujours nié les faits, affirmant qu'il n'avait jamais donné rendez-vous à Floribert Chebeya. Dont acte ! Mais une chose est sûre, « le mensonge a beau courir, la vérité finira toujours par le rattraper ». C'est une loi implacable de la nature. Et tôt ou tard, le Général Numbi devra répondre des faits qui lui sont reprochés. Certes, Chebeya est mort, mais son fantôme continue de hanter ses bourreaux qui croyaient vivre tranquilles, en envoyant ad patres un homme qui dérangeait.

Mais la réalité est tout autre. A preuve, hier encore, 1er juin 2017, les proches des victimes et tous les Congolais épris de paix et de justice ont encore battu le pavé pour exiger des autorités que justice soit rendue à Chebeya et à son chauffeur. Et c'est peu dire que de telles actions dérangent le pouvoir kinois qui croyait avoir sauvé les meubles à travers un simulacre de procès qui n'a d'ailleurs abouti qu'à la condamnation des exécutants et non des commanditaires.