Swaziland/Algérie: MC Alger / Derrardja - « On doit être vigilant » face aux Mbabane Swallows

Le MC Alger se déplace sur la pelouse des Mbabane Swallows du Swaziland pour le compte de la 3ème journée de la Coupe de la CAF. Lors de ce match, prévu ce vendredi, le Doyen devra sortir le grand jeu face à une «énigmatique» formation de Mbabane, qui a réussi un super contre les Sud-Africains de Platinum Stars (4-2) grâce à un quadruplé de son attaquant Sabelo Ndzinisa.

L'adversaire du jour des Vert et Rouge d'Alger est, certes, inconnu mais il sera très difficile à bousculer chez lui, surtout qu'une victoire des Swazilandais leur garantirait la place de leader de leur poule.

Mais pour le joueur du MC Alger, Derrardja, « 'est une rencontre comme toutes celles que nous avons livrées jusque-là, et la qualité de l'adversaire et ses résultats nous importe peu. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la forme de notre équipe et être dans notre jour pour qu'on puisse réaliser une bonne performance, » a-t-il confié dans des propos relayés par Le Buteur avant de se pencher sur le club swazilandais.

« Je n'ai pas vu cette équipe jouer, mais je suis persuadé que le Platinum Stars a payé le prix des deux penaltys ratés face à cette équipe de Mbabane Swallows et lorsqu'on loupe deux penalties, cela veut dire que vous avez mal géré votre rencontre. Toutefois, les rencontres ne se ressemblent pas et on doit être vigilants, mais une chose est sûre, cette formation va nous respecter car nous sommes le leader du groupe. »

Ainsi, chez les joueurs du MC Alger, un seul mot d'ordre est de mise : gagner, pour consolider son fauteuil de leader et surtout faire un pas supplémentaire vers la qualification aux quarts de finale de cette compétition dans sa nouvelle formule.

« Je pense que nous avons les moyens de revenir avec la victoire. Le groupe est conscient de la tâche qui l'attend vendredi. Nous allons tout faire pour gagner. Certes, nous ne connaissons pas notre adversaire, mais c'est le moment pour l'emporter hors de nos bases, » a souligné de son côté l'attaquant Hicham Nekkache.

Lors de la première journée, le MCA est allé faire match nul à Rustenburg en Afrique du Sud face à Platinum Stars (1-1), ratant l'occasion de signer sa première victoire à l'extérieur depuis le début de l'épreuve. De son côté, la formation de Mbabane Swallows, auréolée de son titre de champion de Swaziland, reste un adversaire à prendre très au sérieux puisqu'il est invaincu à domicile cette saison, toutes compétitions confondues.

Au terme de la deuxième journée de la phase de poules, le MC Alger est leader du groupe B avec 4 points devant le CS Sfaxien et Mbabane Swallows (3 points). Platinum Stars ferme la marche avec 1 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.