Congo-Brazzaville: Représentation théâtrale - « 4 heures du matin » sur les planches de l'IFC

Le spectacle « 4 heures du matin », a été créé en février dernier en Martinique, avant d'être joué au dernier festival d'Avignon. Tout récemment il a été joué à Saint Louis et à Dakar au Sénégal, puis au Tarmac à Paris (France) les 23 et 24 mai, par Abdon Fortuné Koumbha. La semaine prochaine, le même spectacle pourrait être joué à Kinshasa en République démocratique du Congo à l'ouverture du spectacle « Ça se passe à l'école ».

« Si on ramène ces faits ici, c'est qu'on peut se retrouver dans une boite de nuit et quelqu'un sort un couteau pour se défendre et du jour au lendemain, on peut se retrouver en prison. Voilà quelqu'un qui se rend, mais comme il est noir, la police blanche ne l'accepte pas ; le noir c'est celui qui fuit, mais là il se rend ce n'est pas possible », explique Abdon Fortuné Koumbha.

Dans la prison, explique-t-on dans ce roman, l'acteur se revoit à travers le jeune homme qui est venu, en prison lui disant, « toi aussi tu vas être comme moi ». Et lui, se revoit à travers le petit qui est arrivé en disant « petit il ne faut plus revenir. » C'est donc un cycle de vie qui leur permet après de se mirer, puisqu'on trouve tout le monde dans la prison.

Abdon Fortuné Koumbha, a transporté le public venu à l'IFC dans le sud des Etats-Unis à l'époque de la ségrégation. En effet, l'ouvrage parle de ce qui peut arriver à tout le monde. Le propos le plus puissant dans ce texte, c'est ce qui se passe dans les prisons y compris le système. Les vas et viens en prison, comme si celle-ci devenait une demeure préférée.

