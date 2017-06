Cote d'Ivoire: Manchester City - Yaya Touré prolonge et justifie son choix

Alors que tout le monde le croyait sur le départ, Yaya Touré a surpris plus d'un en prolongeant avec Manchester City. Sous contrat jusqu'en juin 2017 avec le club anglais, le milieu de terrain ivoirien à prolongé d'un an et est désormais lié aux Citizens jusqu'en juin 2018. Sur le site officiel de Manchester City, l'ancien international ivoirien a expliqué son choix étonnant.

« Je suis ravi. Je m'étais dit que mon aventure à City n'était pas terminée et quand j'ai reçu un appel de Txiki et du coach, j'étais ravi. Quand je suis venu ici, j'essayais de faire partie d'une nouvelle histoire, de quelque chose de spécial qui se passait dans ce club. Je suis très heureux d'être aujourd'hui partie prenante de ce grand club, avec de grands joueurs autour de moi qui m'aident à atteindre mes objectifs. Bien sûr, j'ai envie de gagner des titres, c'est très important pour moi. Je veux prendre du plaisir, encore, à mon âge, et rester ici est une très jolie chose. C'est un grand club, qui va dans la bonne direction avec les nouveaux joueurs qui arrivent », a-t-il lâché.