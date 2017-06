Congo-Kinshasa: Projet de budget 2017 - Tshibala n'a pas convaincu

Pour son premier oral à l'Assemblée nationale, Bruno Tshibala s'est retrouvé sur un chaudron. Il a essuyé des tirs de toutes parts. La MP ne l'a pas épargné, malgré les accointances. Très virulente, l'Opposition ne l'a pas non plus raté. Raison ? Dans ses réponses jeudi aux nombreuses questions des députés nationaux, le nouveau Premier ministre s'est perdu en conjectures. Devant la représentation nationale, Tshibala n'a pas convaincu, même si, au final, son projet a été jugé recevable.

Aussitôt qu'il a été intronisé par l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Bruno Tshibala, s'est lancé dans son chantier prioritaire, à savoir, doter la République d'un budget de l'Etat pour le reste de l'année 2017. Il entend mettre fin au règne des crédits provisoires qui continuent à régenter les finances publiques.

A ce titre, le nouveau Premier ministre a à peine 15 jours pour obtenir, avant la fin de la session parlementaire de mars, l'adoption de son projet de budget pour l'exercice 2017 évalué en équilibre des recettes et des dépenses à 11.301.343.655.581 FC, soit l'équivalent de 7.783.294.528,637 USD au taux budgétaire. Selon ses prévisions, les recettes courantes et exceptionnelles sont de l'ordre de 10.013, 4 milliards des Francs congolais. Le reste, soit 1287,9 milliards des FC, proviennent du budget annexe et des comptes spéciaux.

Comparé au budget 2016, qui a bouclé l'ère Matata à la Primature, le projet soumis par Bruno Tshibala connaît un bond spectaculaire de 68,8 %. Dans l'ordonnancement des dépenses, Bruno Tshibala s'est fixé trois priorités, à savoir, le financement des élections pour lequel il a prévu 17% des dépenses, soit 1.169 milliards FC ; l'amélioration du social de la population et la sécurité.

Pour réaliser son ambition de mobiliser des recettes de près de huit (8) milliards pour les prochains mois, le Premier ministre Tshibala mise sur une moralisation de la vie publique par une lutte acharnée contre la corruption et la fraude dans les principales régies financières de la RDC, essentiellement la DGDA (Direction générale des douanes et accises), la DGI (Direction générale des impôts) et la DGRAD (Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniale et de participations).

A côté de ces trois priorités, Bruno Tshibala en a aligné bien d'autres. Il s'est imposé un vrai challenge qu'il a tenu à réaliser devant la plénière de l'Assemblée nationale. Il croit en avoir les capacités. Ce qui n'est pas de l'avis de la majorité de voix qui se sont levées mercredi à l'Assemblée nationale. Si les députés de la MP, contraints aux consignes de leur famille politique, ont fini par accorder leur appui à Bruno Tshibala, tous n'ont cependant été tendres avec le Premier ministre. Mercredi, Bruno Tshibala a essuyé des critiques acerbes.

Si la MP a semblé se réserver, acquiesçant bon gré mal gré les diatribes du Premier ministre, l'opposition parlementaire n'est pas allée par le dos de la cuillère.

A l'épreuve des chiffres

Que dire du projet de budget 2017 ? Dans la MP tout comme dans l'opposition, ils sont nombreux à avoir dénoncé l'audace du Premier ministre qui frise l'impossible. Par ce temps de basse conjoncture, le fait pour Bruno Tshibala de promettre un budget de 7,8 milliards Usd pour le seul dernier semestre 2017 est une illusion que l'Assemblée nationale n'a pas cautionnée sans réagir.

C'est du bout des lèvres que les députés nationaux de la MP ont apporté leur soutien à Bruno Tshibala. Dans le fond, certains à l'instar d'Adolphe Muzito n'ont pas caché leur dépit. Pour l'élu de Kikwit, allié de la MP, le projet de budget du gouvernement est « antisocial » à tout point de vue. L'ancien Premier ministre prend pour justificatif la forte pression que Bruno Tshibala entend exercer sur les régies financières par le relèvement de certains droits et taxes pour accroitre de 50% les recettes courantes du budget.

Sans compter sur ce registre, la faible augmentation de la masse salariale allouée aux fonctionnaires et agents de l'Etat, frôle à peine 9% du budget, soit 2 200 milliards de FC en 2017 contre plus ou moins 2000 milliards en 2016.

A ce titre, Adolphe Muzito prédit déjà une asphyxie de l'activité économique, dont les conséquences les plus probables pourraient être la contraction de la demande interne et un effondrement du pouvoir d'achat - quoi que déjà maigre - de la population. A tout de point de vue, le député Palu de Kikwit estime que le projet de budget 2017 va déclencher une bombe sociale dont le Premier ministre semble minimiser l'amplitude.

Dans la lignée d'Adolphe Muzito, Gilbert Kiakwama, député CDC de l'Opposition, élu de Mbanza-Ngungu, fin connaisseur des rouages des finances de l'Etat, a remis presqu'à sa place le Premier ministre Tshibala.

Lorsque Bruno Tshibala promet d'accroitre de 68,8% le budget 2017 par rapport à l'exercice 2016, Gilbert Kiakwama, qui trouve par ailleurs cette augmentation « irréaliste et irréalisable », invite le Premier ministre à revenir sur terre en s'écartant de nombreuses incongruités de son projet de budget. « Ce projet de budget ne tient pas compte des faibles taux de réalisation de tous les budgets votés dans ce Parlement depuis 2006. Les experts qui vous ont mené à endosser ce document bâclé savent qu'ils sont éternels et que vous, Premier Ministre étiqueté Opposant, vous êtes tributaire de la volonté de vos partenaires du moment », lui a-t-il lancé à brûlepourpoint.

Face à une économie en déliquescence, marquée par « des entreprises exsangues, une industrie minière - pivot - malade, un impôt mal pensé et mal appliqué comme ne cesse de le répéter la fédération des entreprises du Congo (FEC), un chômage endémique , un impôt sur les personnes peu ou prou existant, des taxes administratives négociées à coups d'invisibles ou selon le ratio maffieux 1/3-2/3 , des assignations toujours bienveillantes pour empocher les dépassements , une inflation en expansion », l'élu de Mbanza-Ngungu invite le Premier ministre à faire preuve « d'éthique et de patriotisme » en revenant à la réalité des faits. Et les faits économiques sur le terrain ne se prêtent, a indiqué Gilbert Kiakwama, au scenario prévu par Bruno Tshibala.

Face à un projet en profond déphasage avec le contexte politique et économique de la RDC, Gilbert Kiakwama note que « les Congolais ne sont pas dupes. Ils n'attendent RIEN de votre Gouvernement si ce n'est l'organisation des élections au 31 décembre en 2017! »

L'ombre de Matata

Jeudi à l'Assemblée nationale alors que Bruno Tshibala répliquait aux préoccupations soulevées la veille par les députés nationaux, l'ombre de l'ancien Premier ministre Matata a plané dans la salle. Devant les hérésies et les inepties débitées par l'actuel locataire de l'Hôtel du gouvernement, certains députés dans la salle n'ont pas hésité à scander le nom de Matata. « Matata reviens ! », pouvait-on entendre dans la salle.

Pourquoi une telle comparaison ? La raison est bien simple. Pendant tout le mandat passé à la Primature d'avril 2012 à novembre 2016, Matata s'est toujours soumis à la vérité de chiffres, en présentant devant le Parlement des projets de budget de l'Etat réalistes, prenant en compte la capacité mobilisatrice de l'Etat. Peu avant de quitter les commandes du gouvernement, Matata avait prévu pour l'exercice 2017 un budget de l'ordre de 4,5 milliards Usd.

Les raisons de cette diminution par rapport aux prévisions budgétaires de 2015 étaient bien simples. Avec la chute de principaux produits d'exportation de la RDC, dans un contexte de tarissement des réserves en devises du pays, Matata ne pouvait pas faire autrement. En lieu et place d'embarquer le pays dans une illusion, il a préféré se plier à la vérité des faits en alignant un budget correspondant au poids économique réel de la RDC.

C'est en tout cas ce qui a manqué à Bruno Tshibala. Raison pour laquelle, sans surprise, le Premier ministre n'a pas pris plus de 10 minutes pour répondre aux députés nationaux. Que pouvait-il développer, tant ses chiffres à la fois fantaisistes et surréalistes ont vite fait de le trahir. A tout prendre, Tshibala n'a pas convaincu.Les dernières quarante-huit heures n'ont pas été de tout repos pour le remplaçant de Samy Badibanga à la Primature. Un mauvais départ pour un gouvernement né dans la douleur de la violation de l'accord du 31 décembre.