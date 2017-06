Maroc/Cameroun: CAN 2019 - Le regroupement des Léopards se poursuit à Rabat

Les Léopards de la RDC continuent à se regrouper à Rabat, dans le cadre de la préparation du match de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football prévue au Cameroun en 2019. La RDC affûte donc ses armes afin d'affronter le 10 juin au stade des Martyrs de Kinshasa les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, actuellement en préparation à Lisses en France.

Le stage de la capitale marocaine sera assorti d'un match amical international, le lundi 5 juin 2017 contre les Zèbres du Botswana. C'est depuis près d'une semaine que le rassemblement a débuté sur le sol chérifien et la sélection rd-congolaise s'entraîne déjà au Centre national de football (CNF) de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), sous la supervision de Mwinyi Zahera, premier adjoint du sélectionneur Florent Ibenge qui est encore à Kinshasa, et le coach des gardiens de but, Eugène Bulayima Mukwayanzo.

Certains joueurs n'ont donc pas encore rejoint le lieu du regroupement, notamment, le gardien de but Joël Kiassumbua de Wohlen (D2 Suisse), Cédric Bakambu de Villareal (Espagne), ainsi que les internationaux du TP Mazembe de Lubumbashi, qui disputent ce dimanche le match de la troisième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, précisément le gardien de but Ley Matampi Vumi et le latéral droit Djo Issama Mpeko. C'est aussi le cas des néo-internationaux de V.Club, le latéral Glody Ngonda Muzinga et le défenseur axial Yannick Bangala Litombo, actuellement avec leur club, ainsi que leur entraîneur Florent Ibenge (qui est aussi sélectionneur de la RDC) à Addis-Abeba pour le match de la troisième journée de la Ligue des champions contre la formation éthiopienne de Saint George.

Ces joueurs absents sont attendus à Rabat au plus tard le lundi 5 juin, le jour du match amical contre le Botswana. Mais les deux de Mazembe rejoindront le groupe le 7 juin, directement à Kinshasa, à trois jours du match contre le Congo Brazzaville. D'autres joueurs étaient attendus à Rabat le jeudi 1er juin 2017. Il s'agit de Firmin Mubele Ndombe (Rennes/L1 France), qui est passé par Kinshasa, Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Gabriel Zakuani (Northampton/D3 Angleterre), Benik Afobe Tunani (Bournemouth/Angleterre), Junior Kabananga (Astana/Kazakhstan) et Ricky Tulengi (Daring Club Motema Pembe -DCMP-).

Les joueurs présents à Rabat sont les gardiens de but Mambu Nsiala (FC MK) et Franck Guelord Nkela (Beerschot/Belgique), les défenseurs Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique),Christian Luyindama Nekadio (Standard de Liège/Belgique), Jordan Ikoko (Guingamp/France), et les milieux de terrain Rémy Mulumba (Le Gazélec Ajaccio/L2 France), Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre), Gaël Kakuta (Deportivo La Corogne/Espagne), Chikito Lema Mabidi (Raja de Casablanca/Maroc), Christian Maghoma (Tottenham U21/Angleterre) et Wilfried Moke (Steaua Bucarest/Roumanie). Et les attaquants Jonathan Bolingi Mpangi (Standard de Liège/Belgique) et Yeni Ngbakoto Atito (Queens Park Rangers/D2 Angleterre) sont aussi présents à Rabat. L'on rappelle que Neeskens Kebano (Fulham/D2Angleterre) ne sera présent pas dans le groupe, parce qu'il se marie la veille du match. Et Paul-José Mpoku (Panathinaikos/Grèce) est aussi absent pour raison de blessure.