Congo-Brazzaville: Baccalauréat général - Les candidats affrontent les épreuves d'Histoire-Géo et des SVT

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, qui séjourne dans la partie sud du pays, a encouragé le 1er juin les candidats des départements de Pointe-Noire et du Kouilou à donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au dernier jour.

Les épreuves écrites du baccalauréat d'enseignement général rentrent ce vendredi dans leur troisième jour. Le calendrier de déroulement prévoit, à cet effet, l'Histoire-Géographie et la 2e langue pour les séries A, les Sciences de la vie et de la terre (SVT) et l'Histoire pour les candidats des séries C et D. Le ministre Anatole Collinet Makosso a lancé le 1er juin les épreuves de Français pour les séries littéraires et Sciences physiques pour les scientifiques au CEG Jean Félix Tchicaya, dans le 1er arrondissement de Pointe-Noire, Lumumba. Ceci avant de poursuivre sa ronde des centres en présence du préfet de Pointe-Noire, Honoré Paka, au lycée de Mpaka, dans le 6e arrondissement Ngoyo, au CEG 30 mars 1970 (Tié-Tié) et au lycée Victor Augagneur.

Une tentative de fraude évitée de justesse ?

Le département de Pointe-Noire compte 50 centres d'examen pour 22 202 candidats dont 15 615 officiels et 6587 libres. Cependant, quelques cas s'apparentant aux consignes données ont été observés sur les copies de certains élèves de Pointe-Noire. En effet, on pouvait lire « Bac rouge », est ce par naïveté des élèves ou bien des consignes ? En tout cas, la situation a été vite rattrapée par l'équipe de supervision mise en place par le ministère qui a remplacé toutes les copies portant ces indications dans certains centres par d'autres.

Le ministre Anatole Collinet Makosso a également réglé un autre problème à Pointe-Noire avant de se rendre dans le Kouilou, notamment à Madingou Kayes et Mvouti où 268 candidats passent les épreuves écrites du baccalauréat. Il s'agit notamment de la dizaine de candidats qui n'avaient pas retrouvé leurs fiches d'anonymat au centre de l'Ecole privée catholique Saint Pierre, dans l'arrondissement 1 Lumumba.

Signalons que les différents candidats, toutes séries confondues, ont planché en après-midi sur l'anglais. Partout où le ministre est passé, il a demandé aux candidats de ne pas avoir peur et de travailler sereinement jusqu'à la fin des épreuves le 3 juin prochain car les sujets sont à la dimension des élèves même les plus moyens. Ce vendredi, Anatole Collinet Makosso va lancer les épreuves d'Histoire-Géographie et des SVT à Dolisie, chef-lieu du département du Niari avant d'aller encourager les candidats de Nyanga et Mossendjo.