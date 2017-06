Togo: Les Eperviers ne se portent pas bien

Chrétiens, musulmans et traditionalistes ont manifesté ce vendredi leur accompagnement au HCRRUN pour… Plus »

Les éperviers doivent sérieusement retrousser les manches. Au compteur des différents rangs occupés depuis le début de l'année, ils sont respectivement 90ème (janvier), 101ème (février et mars), 107ème (avril), 106ème (mai) et voilà 112ème (mai).

Sur le continent, l'Égypte maintient sa suprématie, bien qu'elle ait régressé d'une place sur le plan mondial. Le Sénégal a gagné trois places et se positionne au 27ème rang mondial mais 2ème rang continental. Le bas du tableau est minutieusement occupé par les Seychelles (51ème sur 54), le Djibouti (52ème sur 54), l'Érythrée (53ème sur 54) et la Somalie (54ème sur 54).

Le 04 mai dernier, le Togo se classait 106ème sur le plan mondial au classement FIFA. Mais un mois après ce résultat, les éperviers perdent jusqu'à six (6) places et tombent à la 112ème place. Sur le continent, le Togo est 30ème. C'est ce qu'il faut retenir du nouveau classement rendu public ce jeudi par l'instance faitière mondiale de football.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.