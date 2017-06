Togo: Des dissidents de l'UFC sur le retour

"Bonne nouvelle pour l'UFC de Gilchrist Olympio !", s'exclameront certains, alors que d'autres encore diront qu'en cette journée de l'arbre, le parti au symbole du palmier retrouve de la verdure. En tout cas, toutes ces appréciations porte sur un même fait politique dans la vie de cet ancien principal parti de l'opposition, qui depuis déjà depuis Mai 2010 est entre en accord de gouvernement avec le parti au pouvoir, le RPT/UNIR.

Selon des informations données au cours d'un point de presse ce jour, un collectif dit des anciens militants de l'Union des Forces de Changement a organisé un point de presse au centre communautaire de Be, à Lomé, "pour annoncer à l'opinion nationale leur retour au sein de l'UFC" d'une part et d'autre part "demander pardon à Gilchrist Olympio pour, disent ils, " le tort qu'il lui ont causé, pour le mensonge et le faux qu'ils ont cautionné en quittant le parti".

Allant plus loin, ce collectif dont Vincent Ekue Godevi, se réclame le porte-parole, indique qu' "en ce jour, de la journée de l'arbre", il sème " le palmier du pardon et du retour à l'UFC".

"Nous ne venons pas pour les intérêts pécuniaires, ni pour de quelconques privilèges que ce soit. Nous revenons pour construire le parti comme le faisons autrefois par nos cotisations, afin de véritablement nous préparer pour les 10 années à venir" a informe le porte parole du collectif.

Par cette action, une centaine de militants font ainsi leur mea culpa, et sortent ainsi de leur dissidence.

On attend de voir s'ils seront suivis dans les jours, semaines et mois qui arrivent, pour redonner un peu plus de vie a cette formation politique, a un peu plus d'un an des prochaines législatives et locales.