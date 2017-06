Congo-Brazzaville: Education civique - 50 jeunes formés aux fonctions d'animateur

Sélectionnés sur la base d'un test, ces jeunes venus des différents départements du Congo ont subi une formation sanctionnée par un Brevet d'aptitudes aux fonctions d'animateur (BAFA).

La formation organisée du 12 au 30 mai par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique au complexe sportif de Kintélé, Brazzaville, visait à former essentiellement des animateurs, à appliquer ce qui se fait dans les accueils collectifs de mineurs (séjours de vacances, accueils de loisirs, accueils de scoutisme) des fonctions d'animation auprès des enfants et d'adolescents, à titre professionnel et de façon occasionnelle.

La formation s'est articulée autour de plusieurs thèmes, parmi lesquels le savoir vivre ensemble dans l'acceptation de la différence en conscience citoyenne ; la mise en main des mineurs à travers les activités ludiques ; l'esprit de créativité ; la tolérance ; le respect de l'environnement ; la technique de gestion et d'organisation ou l'accueil collectif des mineurs.

Le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Mathieu Mouloungi, qui présidait la cérémonie de clôture, a précisé que « la capacité d'organiser et d'animer, de mobiliser, de comprendre son semblable est le contexte dans lequel s'est inscrite cette formation qui a été sanctionnée par un BAFA lequel ne s'obtient qu'après avoir suivi la formation théorique et pratique ».

Et d'ajouter: « cette formation est loin d'être une perte de temps, elle s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique relatif à l'insertion et à l'autonomisation de la jeunesse. Je voudrais dire en particulier aux stagiaires, s'il est vrai que cette première partie a été une réussite, il faut l'avouer que beaucoup reste à faire. Votre appréciation finale découlera de vos différentes prestations sur le terrain dans l'optique de l'obtention du BAFA ».

Le responsable de la formation, Claude Goulard, a encouragé la ministre pour ce projet et sur les ambitions qu'elle nourrit à la jeunesse congolaise. « Je l'encourage vivement et la remercie pour la confiance qu'elle nous a témoigné pour mener à bien cette mission », a-t-il indiqué.

« Je ne saurais lire mon propos sans prendre la ferme engagement au nom de tous stagiaires de ne ménager aucun effort pour la réussite de la phase pratique que dans la colonie des vacances 5ème édition qui sera un moment crucial », a affirmé, Ebalé Aïken, au nom des stagiaires qui ont chacun reçu certificats.

La cérémonie de clôture s'est déroulée en presence de l'administrateur maire de Djiri, Ida Victorine Ngampolo.