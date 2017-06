Congo-Brazzaville: Musique sacrée - La chorale Karisma Afro-gospels en concert de la Pentecôte

Le concert a eu lieu au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville en présence de quelques personnalités parmi lesquels l'ambassadeur de la fédération de Russie au Congo, Valery Mikhaïlov, la conseillère du chef de l'Etat congolais chargée du département de la Culture et du tourisme, Lydie Pongault.

Selon le directeur du CCR, Sergey Belyaev, ce concert rentre dans le cadre de la célébration de la fête de la pentécote.

Le répertoire du concert a été segmenté en deux parties. La première comprenait sept cantiques à savoir : Only you are holy ; Saint Saint ; Ivre ; Learn me to rest ; My desire ; Utu vana moyo ; Amen mu zulu. Et la deuxième par les cantiques suivants : Tchind tchiam ; Mungu ni mungu ; Nzambi tata ; Modimo ali teng ; Medley ; puis Igwe.

Pacifique Albéric Mpassi Nkouka, co-fondateur et chantre de la chorale, a expliqué le contenu du répertoire. « Il y a eu plus de cantiques d'adoration et de louange. Du point de vue style, dans la première partie de ce concert, nous avons connu un style américain avec beaucoup de gospel, des cantiques de louange, d'adoration, un style un peu long. Dans la deuxième partie nous avons connu un répertoire composé beaucoup plus des cantiques de louange à l'africaine, surtout des cantiques du folklore congolais, dont le folklore Mbembé, Ndara, etYaka- Lali. Enfin on a terminé par un cantique nigérian Igwe ».

La chorale a marqué également ce concert par son style vestimentaire à travers deux tenues mises en évidence lors du concert. Il s'agit de la tenue officielle de Charisma Afro gospels faite des toges et adoptée en 2014 lors de la sortie officielle et une deuxième tenue où la chorale a changé de style et de couleur.

« La couleur noire pour nous signifie que nous sommes dans un monde sombre, mais il faut que nous veillons par une sorte de blancheur qui traduit la sainteté à rechercher sur la pensée de Dieu », a dit le co-fondateur Pacifique Albéric Mpassi Nkouka

Notons que la chorale Karisma Afro gospels dont 32 membres ont presté au CCR, fait partie de l'église évangélique du Congo (EEC), créée par le département de la jeunesse, en février 2003.