Burkina Faso: BEPC 2017 - Une dictée de François Compaoré pour commencer

L'examen a commencé comme prévu à 7 heures précise au Lycée « le Réveil » avec la dictée intitulée « Au village ». Le texte de la dictée a été tiré de l'ouvrage « Le vent emportait nos rires et les oiseaux nous répondaient en écho » paru en 2011 aux éditions l'Harmattan Burkina de l'écrivain burkinabè François Compaoré. Lors de la session de 2012, le texte de la dictée avait été tiré du même ouvrage.

Après la dictée, les candidats ont entamé les épreuves du maniement et de la connaissance de la langue et de l'expression française. Après ces premières épreuves, certains candidats apprécient à l'image de Adjara Sanou et de Samira Sanogo : « Tout se passe bien et je trouve les épreuves abordables. On se confie à Dieu pour la suite » estime Samira Sanogo.

Pour Emmanuel Kaboré président du Jury 26 sis au Lycée « Le réveil », les épreuves ont démarré selon les conditions requises exceptés quelques quoique : « Nous avons démarré dans les conditions requises et tout se passe bien.

Nous sommes aussi satisfaits de la présence des forces de l'ordre et de sécurité contrairement aux années précédentes. Toutefois, nous déplorons l'absence de certains matériels tels que les ciseaux, les trombones, les ficelles ».

Le centre du Lycée « Le réveil » compte deux jurys, le 26 et le 27. Le premier compte 410 candidats et le second 409 candidats soit un effectif total de 819 candidats.

Après « Le Réveil », nous nous sommes rendus au centre logé au lycée municipal Bambata. Ledit centre compte trois jurys : 63, 64 et 65 avec respectivement 410, 411 et 409 candidats soit un total de 1230 candidats.

Selon les différents présidents du jury, le démarrage s'est fait dans les conditions normales sans problèmes majeurs. Néanmoins, des absences ont été constatées dans les jurys 64 (13 absents) et 65 (12 absents).

Pour Biyé Bagué, responsable du jury 63, la sérénité est de mise et tout sera fait dans la mesure du possible pour l'administration de la suite des épreuves. A notre départ aux alentours de 11 heures, les candidats avaient rejoint les salles pour la composition de l'épreuve de Sciences de la vie et de la terre (SVT).

Ce premier jour de composition se terminera dans l'après midi avec l'administration de l'épreuve d'anglais. Cette année, 274 049 candidats sont en lice pour l'obtention du BEPC. Les résultats du premier tour sont attendus pour le 9 juin et le second tour, le 14 juin 2017.