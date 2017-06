Maroc: S.M le Roi inaugure un Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle à Ain Chock

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé mercredi à Ain Chock à Casablanca, à l'inauguration d'un Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement global de 9 millions de dirhams.

Unique structure en son genre au niveau de la région de Casablanca-Settat, ce centre s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par le Souverain en vue de mettre à la disposition des personnes en situation de handicap ou d'inadaptation, tous les moyens leur permettant une meilleure insertion dans le système éducatif, le tissu social et la vie professionnelle.

Faisant partie intégrante du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Settat (2016-2020), lancé par le Souverain le 18 juin 2016, ce projet pilote entre également dans le cadre du programme de prise en charge sanitaire spécifique, développé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et fondé sur des mécanismes novateurs qui s'adressent aux personnes à besoins spécifiques ou aux populations souffrant de problématiques de santé particulières.

Mis à la disposition des patients démunis souffrant de troubles fonctionnels, le nouveau Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle devra favoriser l'autonomie physique des personnes bénéficiaires, en leur offrant des services de rééducation, de kinésithérapie et de prise en charge des troubles fonctionnels.

Ce centre, édifié sur un terrain de 1.720m2, assurera ainsi des missions de proximité avec une prise en charge des handicaps liés à des déficiences du système nerveux et de l'appareil locomoteur. Il offrira à ses patients des services de diagnostic et de soins des pathologies de malformations (enfants et adultes), de rééducation-kinésithérapie, de prise en charge fonctionnelle des troubles orthophoniques, orthopédiques et de psychomotricité, outre la réalisation et la conception d'appareillage orthopédique adapté.

Le nouvel établissement disposera, à cet effet, d'unités de consultation, de kinésithérapie (homme, femme, enfants), d'orthophonie, de psychomotricité, d'orthoptie, de psychologie, d'appareillage, de balnéothérapie, ainsi que d'autres dépendances administratives et techniques.

Fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité, le ministère de la Santé, le Conseil régional de Casablanca-Settat, le Conseil préfectoral, l'Initiative nationale pour le développement humain et un mécène, cette structure sanitaire de référence vient conforter les multiples initiatives entreprises par la Fondation et visant à appuyer le secteur médical national par le renforcement de l'offre médicale existante au profit des populations démunies et vulnérables.