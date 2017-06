Maroc: Prisme tactique - Les ailes de la liberté

Mais ce match souligne combien, à terme, et notamment lors des prochaines échéances, Hervé Renard devra résoudre ce qui ressemble, un peu, à une quadrature du cercle. Il faudra sûrement, à un moment ou à un autre, qu'il soit possible de jouer avec ses meilleures armes offensives, tout en assurant l'équilibre général de l'équipe. Le sélectionneur national a encore le temps de chercher.

En optant pour la vitesse et les appels en profondeur de son nouvel avant-centre, Hervé Renard a opéré un changement pertinent, mettant en exergue la lenteur de la charnière centrale des Pays-Bas. L'action à l'origine du coup franc transformé en but par Mbarek Boussoufa (72') en est le parfait exemple.

Schéma qui devait mettre en évidence la virtuosité de Soufiane Boufal sur le côté et la vision de jeu de Younes Belhanda derrière l'attaquant. Mais cette option s'est heurtée à l'organisation et au pressing étouffant des Néerlandais, facilité par l'animation offensive en berne des joueurs marocains et illustrée par le perpétuel agacement du porteur de balle face à un manque de soutien flagrant.

C'est justement l'une des bases essentielles des difficultés du Maroc, qui aura été le choix d'Hervé Renard d'aligner une défense à 4 avec des latéraux placés haut dans le camp adverse et d'offrir aux ailiers néerlandais un confort et des espaces inespérés, face à des côtés si mal refermés par les milieux défensifs ou par les joueurs offensifs à la perte du ballon.

