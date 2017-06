Burkina Faso: La fondation Laurent-Zoungrana tend la main aux pensionnaires de l'Hotel maternel

«Les enfants privés de famille sont ceux-là qui sont abandonnés ou orphelins et les filles en difficulté sont celles chassées pour cause de mariage forcé ou de grossesse non désirée», a-t-il détaillé. L'Hôtel les reçoit en attendant de trouver une solution adéquate, c'est-à-dire, soit retrouver les parents pour ceux qui sont égarés sinon les placer dans des familles d'adoption ici au Burkina comme à l'étranger.

«Nous avons fait des recherches et avons constaté que c'est une structure bien établie qui a déjà fait ses preuves. Et nous sommes sûrs, de par sa crédibilité, que le présent sera utilisé à bon escient», a-t-il dit.Et d'ajouter qu'autant la fondation va continuer à soutenir l'orphelinat, autant elle a l'ambition d'étendre la palette à d'autres structures.

Quant au donateur, Rodrigue Lionel Zoungrana, par ailleurs chargé des opérations de la fondation, il s'agit d'un «modeste» geste de solidarité dans le but d'apporter un peu de gaîté à ces enfants et partenaires. «Le geste, il est modeste, mais nous avons espoir de pouvoir faire encore mieux les prochaines fois», a-t-il laissé entendre.

Cet appui est composé d'une tonne de riz, 15 cartons de patte alimentaire, 5 bidons d'huile de 20 litres et d'une enveloppe financière de 250 000 F CFA. Pour le directeur de l'Hôtel maternel de Ouagadougou, Salifou Younga, c'est une action salvatrice qui leur procure des sentiments de joie et de soulagement.

