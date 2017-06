Maroc: Shah Rukh Khan incarne le gangster le plus puissant de l'Inde - Le film a été tourné en partie au pays

Il est convaincu que le film est basé sur l'histoire vraie de ce dernier. En avril 2016, Mushtaq Sheikh avait déjà entamé un procès pour diffamation devant la Haute Cour du Gujerat en demandant un milliard de roupies pour dommages et réparation et en insistant sur l'interdiction du film.

Il s'appelle Raees et ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs et démontrer sa détermination. Ses opposants, il les élimine. Toutefois, un officier de police, dont la seule raison d'exister est l'éradication de la criminalité, essayera par tous les moyens de le mettre derrière les barreaux...

«Raees», dont plusieurs séquences ont été tournées au Maroc, en décembre dernier, raconte l'histoire d'un trafiquant d'alcool, incarné avec brio par Shah Rukh Khan, et qui en défiant la loi, a pu devenir le gangster le plus puissant du pays.

Le film indien qui a connu le plus de succès cette année sera de retour dans les salles obscures marocaines à partir de la semaine prochaine pour le plus grand plaisir de l'acteur bollywoodien Shah Rukh Khan.

