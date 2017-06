Guinée: Labé - Ces dames qui exploitent les enfants à l'école

Ce cas est loin d'être isolé car à Bowloko école du centre urbain les mêmes charges pèsent contre Madame Idiatou Tounkara qui en plus d'exploiter fouette aussi rigoureusement "ses victimes",saisie sur le sujet la directrice de l'école Marie Koumba Tolno a réuni son personnel pour lui expliquer le motif de la visite de notre rédaction et sur le coup dame Tounkara a réfuté les charges avec le soutien de ses collaborateurs et avec l'argument que les élèves qui retardent sur le chemin du retour accusent leurs maitres de les avoir commis à une tâche.

Penchée sur un classement sur son bureau et seule dans la salle dame Assiatou a reçu notre rédaction en acquiesçant qu'elle est celle qu'on cherche mais quant elle a compris le motif elle a changé de nom pour celui de et reconnu partiellement les charges notamment celle du transport des boutures de maniocs vers son domicile avec la précision que c'était volontaire.

Le mois de juin est consacré mois de l'enfance et notre pays y est amplement concerné tant en raison de son implication dans les traités et lois internationales sur l'enfance que de la jeunesse de la majorité de sa population.

