Cameroun: Des hommes de loi camerounais en formation à Pise

Former des formateurs : tel est l'objectif affiché par la coopération italo-camerounaise. L'école supérieure de Pise joue le jeu.

Une trentaine de magistrats camerounais vont entamer du 5 au 7 juin prochain, à Yaoundé, la deuxième partie d'un parcours de formation assurée par l'école supérieure italienne de Pise. Dans la capitale camerounaise, le cours est assuré au sein de l'ENAM, Ecole nationale d'administration et de magistrature. Le ministère camerounais de la Justice veille sur cette formation destinée à doter les magistrats camerounais d'un savoir et d'un savoir-faire les qualifiant pour former à leur tour des collègues.

Le principe de la formation est voulu pour conduire les apprenants à se servir des réalités locales et des outils étrangers. C'est pourquoi le cours est donné une fois en Italie, à l'Institut supérieur Sainte-Anne, et une fois au Cameroun. Le projet d'ensemble est placé sous la coordination du Pr Andrea de Guttry, professeur ordinaire de droit public international et directeur à Pise du Dirpolis (institut de droit, politique et développement), qui relève de Sainte-Anne. Les Camerounais ont été sélectionnés par leur ministère de la Justice. Il s'agit de 25 juges et de 5 jeunes admis à faire partie du projet dit de Training of trainers (formation des formateurs).