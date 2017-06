Togo: Awa Nana satisfaite, mais...

Publié le jeudi 1er juin 2017, par Gabinho

Ce mercredi 31 mai, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN) a mis un terme à ses tournées de sensibilisations dans tout le Togo pour amener les populations à comprendre le processus de réparation. Le bouquet final a eu lieu avec les populations du grand canton de Bè. La présidente Awa Nana Daboya s'est dite rassurée alors que les chefs traditionnels du milieu restent toujours de tout le processus.

« On a bouclé par Bè et l'étape de Bè était nécessaire ; on a eu un accueil les plus chaleureux et le message est passé ; c'est déjà une victoire de plus », a déclaré Awa Nana Daboya à la fin de la rencontre d'hier. La satisfaction est également partagée par le Chef Cangton Togbui Mawuko AKLASSOU IV, de Bè. Mais les chefs de quartiers ont toujours des griefs contre ce processus de réparation

Selon Togbui AYIVON-DAGBAN IV, Chef du quartier Adakapmé Apéyémé, « le HCRRUN a continué avec les faiblesses de la CVJR », c'est-à-dire que tout le monde se fait victime, même ceux qu'ils sont nommément cités dans les différents rapports d'enquêtes. Pour lui, c'est vrai que « tout le monde aspire que la nation se réconcilie entre elle mais le faire de façade comme cela se fait, ce n'est pas bien ». En conséquence, pour lui, il considère « toutes ces rencontres comme des messes et comme à l'accoutumée les vraies victimes vont se résigner ».

Après cette étape de sensibilisation va commencer celle des purifications également sur toute l'étendue du territoire national. Une étape que Togbui Ayivon-Dagban met en cause. Il se demande « Qui sont ceux qui vont faire les cérémonies, qu'est-ce qu'ils connaissent des localités ? ». Pour lui, ce sera encore l'occasion de faire associer des prêtres traditionnels en déphasage avec les rituels du milieu mais en bonne phase avec le régime en place.

Le HCRRUN dira avoir fait de son mieux jusqu'à ce niveau. Mais pour le Chef du quartier Adakpamé Apéyémé, une chose est claire : « le pardon s'obtient, il ne s'arrache pas ».

Jacques GAGNON

