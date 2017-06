Togo: Ingrid Awadé plante un arbre pour un nouveau commencement

1er juin, la journée nationale de l'arbre a été suivie tant par les autorités gouvernementales que les responsables des différents services étatiques et privés, dont la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Le Directeur Général, Ingrid Awadé a mis en terre un plan de Terminalia super bas ; un type sélectionné pour son double rôle : médicinal et et construction.

Selon elle, planter un arbre est un nouveau commencement. « Aujourd'hui, c'est la journée de l'arbre au Togo et le sens principal c'est le recommencement », a-t-elle déclarée avant de poursuivre que « l'arbre planté aujourd'hui, doit grandir et donner des fruits si possible, être utile à la société et surtout protéger l'environnement ».

Pour bon nombre, planter un arbre, c'est ce que l'on demande aux Togolais. Mais peu prennent en compte l'aspect entretien de cet arbre pour que cela puisse être utile à la société voire l'environnement. Ingrid Awadé dit en être bien consciente et rappelle aux Togolais et Togolaises que « planter un arbre, c'est l'entretenir, qu'il grandisse et qu'il donne du fruit ».

La journée de l'arbre a été instituée en 1977 par Feu Général Eyadema Gnassingbé en vue de protéger le couvert végétal togolais. Cette année est donc la quarantième fois que le peuple togolaise se donne à cette pratique devenue une coutume.