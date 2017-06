Angola: Zaire - Des accidents de la route causent quatre morts et cinq blessés

Très tôt, Mateus Augusto a commencé à fumer et est devenu dépendant à la… Plus »

La note indique que durant la période en question, l'unité de circulation routière a notifié 50 infractions au code de la route, dont neuf pour surcharge, quatre pour outrage au code de la route et six pour le manque d'assurance obligatoire.

Selon un rapport hebdomadaire de la corporation parvenu samedi dernier à l'Angop indique que les accidents caractérisés par une collision entre un véhicule à moteur et un tricycle à moteur se sont produits dans les municipalités de Mbanza Congo et Nzeto, ayant causé des dégâts matériels estimés à plus d'un million de kwanzas.

