Angola: Cigarette, le "poison" qui tue en silence

Luanda — Très tôt, Mateus Augusto a commencé à fumer et est devenu dépendant à la cigarette. La dépendance au tabac est devenue si excessive, qu'elle a provoqué des taches dans les poumons et il a presque perdu sa vie.

30 ans, marié et père de deux enfants (un garçon et une fille), originaire de la province de Huambo, il a acquis le vice quand il a perdu ses parents à l'âge de 14 ans. Il est seulement un parmi plusieurs personnes dépendantes, qui a vaincu le combat et peut être une référence pour les autres qui souhaitent sortir du «calvaire».

Fragilisé émotionnellement et sans espoir pour l'avenir, il a commencé à fumer une ou deux cigarettes par jour. Au fil du temps, il a évolué de 2 à 12 en moyenne par jour.

Mateus Augusto a ressenti les répercussions violentes du tabac, qui est considéré comme la principale cause de décès évitable dans le monde. Il faisait partie d'un groupe social qui a la cigarette comme alliée fort pour calmer l'esprit, "contourner le stress" ou, dans de nombreux cas pour échapper, même si temporairement, aux problèmes de la vie réelle.

Avec le temps, Mateus a déclaré la guerre serrée au tabac, et 15 ans après, il a réussi à vaincre un "poison silencieux et mortel" (cigarette), qui expose encore des milliers de personnes à travers le monde aux risques de contracter des maladies.

Les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estiment qu'un tiers de la population adulte sont des fumeurs, soit 1,2 milliard de personnes (dont 200 millions de femmes) consomment le dérivé du tabac, ce qui provoque environ 50 types maladies.

Parmi les principales maladies cardiovasculaires (crise cardiaque, l'angine de poitrine), il y a le cancer et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (emphysème et bronchite).

Laisser cette dépendance n'est pas toujours facile. Pour certains, marquer ce pas décisif peut être une question de temps. Il suffit d'avoir la volonté. Cependant, il y a des fumeurs qui ont besoin d'aide, stimulus externe, un soutien moral et spécialisé pour "claquer la porte" aux cigarettes et tabagisme.

Donc, il était ainsi avec Mateus Augusto, qui aimait jouer au football le week-end, toujours accompagné les enfants jusqu'à ce que les signes d'alerte ont révélé l'ampleur du problème. Combat difficile

Le citoyen avait déjà entendu parler des conséquences de la cigarette. Il connaissait les risques, mais le désir d'allumer la cigarette était plus fort. C'était une guerre presque perdue.

Tout semblait contrôlé, jusqu'à ce qu'un jour, de façon inattendue, le jeune homme entre sur le terrain comme souvent, mais cette fois-ci, il ne pouvait pas courir plus de 30 minutes. Il est sorti du terrain en toussant avec une grande intensité, soutenue par des amis. Ce qui semblait "doux", était devenu un sérieux problème à gérer.

Mateus Augusto a senti le premier impact négatif du tabac. Il a pris un verre d'eau, il est sorti du terrain, mais à un moment inattendu, il a allumé une nouvelle cigarette. C'est alors qu'il sollicite de l'aide et commence la lutte pour la « libération » de la dépendance au tabac, du tabagisme et de la fumée.

Après l'épisode, il a fait plusieurs tests pour détecter les taches dans les poumons, causées par l'utilisation excessive de tabac, qui contient 5.200 composants chimiques, absorbés, et causent, entre autres, des lésions pulmonaires.

"Grâce à Dieu, 15 ans ont passé, jamais j'ai encore pensé fumer, parce que la vie est si courte, pourquoi le raccourcir encore?", s'est-il demandé.

Aujourd'hui, Mateus Augusto fait le point sur tout ce qu'il a dépensé durant plus de 15 ans de tabagisme.

Plus de six millions de morts

Le tabagisme et l'exposition à la fumée de cigarette sont associés à au moins 443.000 décès prématurés, environ 5,1 millions d'années de vie perdues et sont considérés comme les principales causes de décès évitables.

L'épidémie de tabagisme tue chaque année près de six millions des personnes. Sur ce nombre, plus de 600 000 sont des fumeurs passifs (qui ne fument pas, mais vivent avec des fumeurs).

Les données de l'OMS soulignent que le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans le monde, avec 63 pour cent des décès liés aux maladies chroniques non transmissibles, 85 pour cent des décès dus à une maladie pulmonaire chronique, 30 pour cent des décès dus à divers types de cancer du poumon ( la bouche, du larynx, de l'œsophage et d'autres) et 25 pour cent des décès dus à une maladie vasculaire cérébrale.

Les prévisions de l'agence est que si rien ne se fait, le monde connaîtra plus de huit millions de décès par an à partir de 2030, et plus de 80 pour cent d'entre eux devraient atteindre les personnes vivant dans les pays à revenu faible et moyen.

Facteurs de risque

La littérature scientifique souligne des preuves solides que le tabagisme est un facteur causal de près de 50 maladies différentes, en particulier cardiovasculaires. La lutte antitabac est une priorité de santé publique, vu que parmi les causes de décès qui peuvent être prévenues, le tabac est la plus grande.

La Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, estime que l'usage du tabac est un obstacle au développement durable, avec un large impact sur la santé, la pauvreté, la faim et la croissance économique.

À l'échelle mondiale, indique-t-elle, le tabac tue plus de 7,2 millions de personnes chaque année, dont environ 80 pour cent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.

Seulement dans la région africaine, a ajoute la responsable, meurent chaque année environ 146 000 adultes de plus de 30 ans en raison de maladies liées au tabac, et environ la moitié des consommateurs de tabac meurent prématurément de maladies causées par le tabac. En moyenne, les fumeurs perdent 15 ans de vie. Menace au développement

Cette année, le monde a célébré la Journée mondiale sans tabac (31 mai) sous le slogan "Le tabac est une menace pour le développement".

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, en plus des dommages à la santé publique, la production et la consommation des produits du tabac génèrent des impacts sociaux et environnementaux significatifs peu connus par la population, comme l'utilisation du bois pour chauffer les serres qui sèchent feuilles de tabac, utilisées dans la fabrication de cigarettes.

Pour aider à contenir les problèmes, les objectifs de la campagne pour La Journée mondiale sans tabac a été créée en 1987 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), comme un avertissement sur les maladies et les décès liés au tabagisme.