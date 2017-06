« L'initiative se base sur des critères similaires à la sélection des prix Nobel, le Comité du Global Solutions procède à un examen minutieux des travaux de recherche menés par des jeunes de moins de 30 ans de tous les pays du monde et ne retient que 100 jeunes représentant 100 pays, sur un total de plus de 250 pays. Ce sont des travaux de recherche qui ont apporté une révolution remarquable », explique Giresse Akono Gantsui, fier d'avoir hissé haut les couleurs congolaises.

Le sommet qui vise à identifier et réunir les intelligences les plus subtiles chez les jeunes du monde, à l'image de la démarche de la sélection des prix Nobel, a connu des représentants économiques et scientifiques des pays du G20, des lauréats des prix Nobel de plusieurs domaines scientifique et économique mais également des investisseurs du G20 et autres sommités du monde des affaires.

