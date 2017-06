Afrique: L'Internationale libérale salue la tenue du procès Habré au Sénégal

communiqué de presse

Dakar — L'Internationale libérale, dont le 70e Congrès s'est tenu en mai dernier à Andorre, a salué "l'exemple que le Sénégal a donné en organisant le procès contre l'ancien président tchadien Hissène Habré" selon un communiqué parvenu jeudi à l'APS.

"Le Congrès de l'Internationale libérale (18-21 mai) a mis en évidence l'exemple que le Sénégal a donné en organisant le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré", rapporte le communiqué.

Cette rencontre a donc "interpellé les Etats africains à rester membres de la Cour pénale internationale (CPI) et à poursuivre les réformes de la CPI, comme le Sénégal", renseigne la même source.

Elle souligne que le Congrès de l'Internationale libérale a de même félicité la Cédéao pour "le rôle actif accru" de cette organisation d'intégration sous-régionale "en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest, et pour son engagement et son implication dans la transition pacifique en Gambie".

L'Internationale libérale a aussi salué l'engagement des États de l'Afrique de l'Ouest "à coordonner, à suivre et à mettre en œuvre des réformes politiques et économiques" en Gambie, peut-on lire dans ce communqiqué.

Selon le texte, elle dit se féliciter de "l'engagement fort" de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de la médiation des présidents du Sénégal, de la Guinée et du Nigéria dans la transition pacifique du pouvoir en Gambie.

"Le modèle de stabilité du Sénégal et la poursuite d'une politique économique marquée par des réformes dont les effets remarquables se sont traduits par une croissance progressive ont été salués par les libéraux", ajoute-t-il.

Le député Djibril War, directeur de l'Ecole de l'Alliance pour la République (APR, au pouvoir) a représenté le président Macky Sall à ce Congrès dont les conférences et panels sur portaient sur de nombreux thèmes d'actualité dont "La Problématique de l'emploi".

Etaient également au menu, d'autres thématiques telles que "Migration et intégration économique", "Le terrorisme et la radicalisation", "Les sept règles de la Communication politique" et "Comment être populaire sans être populiste".

"La particularité du libéralisme social de l'APR, inspiré par un humanisme républicain, économique et politique, a été mis en évidence" par Me Ward, indique le communiqué.

De même source, "la consécration de l'APR par l'Internationale libérale" constitue "l'aboutissement heureux d'un processus engagé depuis le 60e Congrès de Mexico en octobre 2015 suivi du 197e Comité exécutif de Marrakech".

"L'APR bénéficie de la même considération au sein du Réseau libéral africain après sa douzième Assemblée Générale en janvier 2016 et lors de sa 13e Assemblée Générale de Nairobi en mai 2017. Elle est aujourd'hui membre à part entière de l'International libéral et du Réseau libéral africain", signale le communiqué.