Ile Maurice: Saisie record de drogue - Kistnah dit avoir été informé avant de s'enfuir

Qui a vendu la mèche ? Navind Kistnah a soutenu avoir été mis au courant de la fouille de son conteneur par les limiers de l'Anti-Drug Smuggling Unit (ADSU), lors de sa déposition, mercredi 31 mai.

Le courtier en douane est revenu sur la chronologie des évènements précédant la première saisie de drogue de 135 kg le jeudi 9 mars. Le principal suspect, dans la saisie record d'héroïne de plus de Rs 2 milliards a confié aux enquêteurs avoir eu des informations fiables d'une source sûre dans le port: son conteneur, venant de Durban, en Afrique du Sud, a été identifié et allait être passé au crible.

«La fuite pour échapper à une arrestation»

Face à une telle situation, Navind Kistnah a déclaré n'avoir pas eu d'autre choix que de fuir le pays pour échapper à une arrestation. Il a expliqué avoir fui le pays le mercredi 8 mars. Ce courtier en douane était dans les locaux de l'ADSU en présence de son homme de loi, Me Nellkant Dulloo, entre 13 et 15 heures.

Il a aussi expliqué son itinéraire vers Durban avant de rejoindre le Mozambique, où il a été appréhendé avant d'être rapatrié.

Kistnah s'explique sur les compresseurs

Mardi 30 mai, Navind Kistnah a fait face aux six bills of lading (bon de chargement, soit un document détaillant le contrat de transport conclu entre un propriétaire d'un lot de marchandises et le transporteur maritime) de ses importations de 2013 à 2015. Ses importations concernent des compresseurs, des mini chargeuses Bobcat et autres équipements de chantier.

Pendant plus de deux heures, il a été entendu par les hommes de l'adjoint au commissaire de police, Choolun Bhojoo, et du surintendant de police, Sharir Azima. Cet exercice s'est déroulé toujours en présence de Me Neelkant Dulloo, l'homme de loi du suspect, dans les locaux de l'ADSU aux Casernes centrales.

Navind Kistnah a été appelé à s'expliquer sur les différentes importations des compresseurs et des équipements de chantier depuis l'Afrique du Sud.