Ile Maurice: Pointe-du-Diable - Des vestiges de la bataille de 1810

Kader Kalla, ancien président du Mauritius Museums Council et féru d'histoire, avance, lui, une tout autre théorie, plus scientifique. Pour lui, les pierres composant les montagnes des alentours auraient une forte concentration de fer, ce qui ferait perdre le sens de l'orientation aux boussoles.

Pourquoi un tel emplacement pour un fort et une batterie de canons ? L'historien Benjamin Moutou explique que cela est dû à la passe. Les rivières La Chaux et Champagne se jetant dans la mer dans la baie de Grand-Port, les récifs coralliens y sont inexistants, ce qui fournit un point d'entrée aux navires ennemis - dont ceux des Anglais lors de la bataille de Grand-Port, en août 1810.

