Ile Maurice: Incidents devant les Casernes centrales - Encore deux partisans du Parti travailliste arrêtés

Plus de quatre mois après un rassemblement illégal, deux arrestations ont été faites ce jeudi 1er juin 2017. Khalil Haulkhory, 37 ans, un mécanicien de Triolet, et Vivekand Bhoyroo, 60 ans, Caretaker habitant le même village, ont été appréhendés.

Ces arrestations s'insèrent dans le cadre du rassemblement de partisans et sympathisants du Parti travailliste (PTr) devant les Casernes centrales le 16 janvier 2017. Ils étaient venus soutenir leur leader Navin Ramgoolam qui avait été convoqué au Central Criminal Investigation Department dans le sillage de l'enquête sur les Rs 220 millions retrouvées en liquide dans ses coffres-forts à son domicile à Riverwalk. Lors de ce rassemblement, les partisans du PTr et les policiers se sont affrontés.

Libérés

Khalil Haulkhory et Vivekand Bhoyroo, des partisans du Parti travailliste, ont comparu en cour de Port-Louis pour obstruction de la voie publique et participation à un rassemblement illégal. Ils ont retrouvé la liberté conditionnelle.

D'autres arrestations avaient été faites suivant ce rassemblement des partisans du PTr devant les Casernes centrales. Madhookar Ramnarain, 59 ans, et Mohammad Wally Ahad Dhoorindhur, 39 ans, ont été arrêtés le 24 janvier. De plus, trois anciens ministres du PTr, Rajesh Jeetah, Cader Sayed Hossen et Balkissoon Hookoom et deux sympathisants rouges, Cassam Dhunny et Antonio Monique Moonesawmy, ont été appréhendés et libérés sous caution le 26 janvier.