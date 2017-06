Ile Maurice: Trafic de drogue allégué - Trois membres d'une famille arrêtés pour blanchiment d'argent

Ils auront passé presque une semaine derrière les barreaux. Ramesh Goomany et Satyam Surcharand,… Plus »

Une descente de police à son domicile en présence de son épouse Bibi Safeeda Sohawon, 61 ans, a permis de trouver la somme de Rs 1 158 500 en coupures de 50, 100 et 200. Chez une autre proche, Beebee Faeza Dilmohamud, une pensionnée de 66 ans habitant le même village, les policiers ont mis la main sur une somme de Rs 1 010 750 et 5 000 dollars américains (Rs 175 000).

Tout a commencé à l'aéroport de Plaisance, ce jeudi 1er juin 2017, dans l'après-midi. Bye Swaley Hosenally, un dessinateur de 58 ans, a été arrêté par une équipe de l'Anti-Drug and Smugging Unit (ADSU). Cela après que 354 150 dollars américains en coupures de 50 et de 100, soit Rs 9 147 464, ont été retrouvés dissimulés dans sa valise.

