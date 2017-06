Ile Maurice: Birdy Caps & Advertising - Investir le marché régional du sac écologique

Fondée en 2013, la compagnie de Vijayanand Takooree s'est lancée avec succès dans la production de sacs réutilisables pour une clientèle locale. L'entrepreneur ambitionne aujourd'hui d'exporter dans la région ses contenants en polypropylène non tissé.

L'interdiction d'utilisation des sacs en plastique, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, a fait le bonheur de quelques entrepreneurs qui ont su flairer le bon filon. Vijayanand Takooree, directeur de Birdy Caps & Advertising (BCA), est de ceux-là. Engagé depuis 2013 dans la fabrication de produits publicitaires à offrir pour une clientèle d'entreprise, il entame, dès lors, une stratégie de diversification en se positionnant sur le marché des sacs réutilisables. Le chef d'entreprise peut se targuer aujourd'hui d'avoir fait le bon choix car BCA brasse un chiffre d'affaires de quelque Rs 10 millions et est profitable à hauteur de 30 %.

L'aventure de BCA démarre il y a quatre ans quand, fort d'une expérience de plus de deux décennies dans le domaine du textile, Vijayanand Takooree décide de lancer son propre business en collaboration avec trois partenaires. Deux prêts bancaires, dont un de plus de Rs 2 millions, seront nécessaires à la mise sur pied de leur unité de production située à Providence, Quartier-Militaire.

Le directeur nous raconte que leur toute première commande concernait l'importation de gants en latex pour Avipro, compagnie à l'origine du groupe Eclosia, dont l'activité principale est la production de poulet de table. BCA se spécialisera ensuite peu à peu dans la production de présents publicitaires frappés du logo des entreprises, ceux-là même que l'on offre à ses clients ou employés, tels que T-shirts, polos, casquettes, porte-clés, parapluies et tasses.

Désormais, le principal moteur de BCA est la fabrication de sacs réutilisables en polypropylène non tissé. À savoir que cette matière, de plus en plus prisée par les magasins et entreprises, a une apparence et une texture très proches du coton. Souple et raffinée, elle n'est pas constituée de mailles entrecroisées mais de fibres pressées. L'entreprise a une capacité de production de 10 000 unités par jour et importe sa matière première de la Chine, soit environ 40 tonnes par an.

Outre Avipro, qui fait toujours partie de son portefeuille clientèle, BCA approvisionne en sacs réutilisables Panagora, Lafarge, MTML, Nissan et Woolworths, entre autres. L'enseigne sudafricaine opérant cinq boutiques de prêt-à-porter à travers l'île est l'un des plus gros clients de BCA. Ses sacs affichent un grand W sur fond noir.

Vijayanand Takooree souligne qu'en plus des commandes directes qu'ils reçoivent de leur portefeuille de clients, il arrive que BCA produise des sacs réutilisables en sous-traitance. «Nous avons le savoir-faire ; donc nous ne refusons pas les contrats», justifie-t-il. L'entrepreneur avoue ne pas souffrir de la concurrence pour l'heure étant donné la qualité de la matière première dont il se sert. Peu commune sur le marché local, elle serait utilisée pour fabriquer des bandages en Chine.

En termes de projets, BCA voit déjà plus loin que le marché mauricien. Elle ambitionne d'exporter ses sacs en polypropylène non tissé vers Mayotte, les Seychelles et La Réunion. Afin d'augmenter ses volumes de production, de nouveaux investissements sont prévus, notamment dans une nouvelle machine d'une valeur de Rs 3 millions. Vijayanand Takooree envisage également d'agrandir l'usine de Providence et d'accroître son effectif, au nombre de six actuellement. Enfin, l'entrepreneur souhaite importer des sacs en papier dont il assurera la distribution sur le marché local.