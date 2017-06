Angola: La classe entrepreneuriale doit être à la hauteur des exigences du marché

Enfin, en présence notamment de hauts responsables de diverses entreprises et des institutions financières locales, le gouverneur a rappelé que les Nations riches étaient faites par des hommes entreprenants forts, unis et crédibles en termes de projets, raison pour laquelle les Banques doivent les aider à développer leurs projets.

"Nous sommes un pays post-conflit et plein de problèmes. Et nous sommes certains que ces difficultés seront surmontées. Toutefois, les hommes d'affaires doivent travailler ensemble avec le gouvernement pour rendre plus fonctionnelle l'économie de la province, en particulier, et celle du pays en général", a-t-il ajouté.

Huambo (Angola) — La province de Huambo espère voir naître une classe entrepreneuriale forte et capable de répondre aux exigences du marché, de façon à contribuer au développement économique et social durable, tel est le souhait du gouverneur de cette région du plateau central, João Baptista Kussumua.

