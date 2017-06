Congo-Kinshasa: Tanganyika - quatre morts dans l'attaque de Bendera par les Yakutumba

Ça fait déjà cinq mois que l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016 tarde à… Plus »

« Nous déplorons la mort de deux épouses des militaires et deux militaires qui ont été tués sauvagement. Il y a aussi six militaires disparus, mais les actions sont là. Nos forces sont sur place et de mesures appropriées seront prises. Mais je ne pourrais pas les divulguer dans le media parce que ça rentre dans la stratégie militaire et d'une action secret défense », explique le général Jean-Claude Kifwa.

Deux militaires et deux épouses des militaires ont été tués jeudi 1er juin dans l'attaque de la localité de Bendera (Tanganyika) par les miliciens Maï-Maï Yakutumba. Six militaires loyalistes sont aussi portés disparus, renseigne le général Jean-Claude Kifwa, commandant de la deuxième zone de défense militaire qui est arrivé le même jour à Kalemie.

