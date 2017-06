Afrique de l'Ouest: La feuille de route d'Abdallah Boureima

Chrétiens, musulmans et traditionalistes ont manifesté ce vendredi leur accompagnement au HCRRUN pour… Plus »

L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation ouest-africaine qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des Etats membres, à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé.

L'occasion de lui présenter la feuille de route du nouvel exécutif qui comprend notamment l'harmonisation de la législation juridique, fiscale et comptable, la surveillance multilatérale des économies et la construction d'un marché commun.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.