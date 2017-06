Angola: Le Fonds international Agraire finance des projets à Huila

Lubango — La province de Huila (sud) bénéficiera du financement de deux projets de Financement International destinés à appuyer l'agriculture familiale, qui seront financés par le Fonds International de Développement Agraire (FIDA), a déclaré à Lubango, le ministre de l'Agriculture, Marcos Nhunga.

Se confiant à la presse, à l'issue de sa visite de deux jours dans cette province, le gouvernant a souligné que le premier était lié au renforcement de l'agriculture familiale et doit être exécuté en 2018, dans les municipalités de Caconda, Caluquembe, Quilengues, Cacula et Chipindo.

Le second projet est destiné à appuyer le développement de l'agriculture, et sera exécuté dans les municipalités des Gambos, Chibia et de Humpata.

"Ces deux projets bénéficieront à huit municipalités qui ont une importance stratégique pour la population", a-t-il ajouté, sans toutefois, avancer le montant de sa mise en œuvre.

Marcos Nhunga a souligné la nécessité d'élaborer un programme exclusif pour cette région, destiné à la production de maïs et de haricots.

"Nous avons parlé du mais, parce qu'il est beaucoup consommé par la population et le soja pour avoir aussi une valeur ajoutée dans la fourniture de la ration animale", a soutenu Marcos Nhunga.

Pendant deux jours (samedi et dimanche), le ministre a visité les municipalités de Caconda, Caluquembe et Matala, où il s'est informé du fonctionnement du secteur, et a offert des produits agricoles aux coopératives des agriculteurs.