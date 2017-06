Ile Maurice: Bel-Air - Manifestation contre un centre de désintoxication

Ils étaient une quarantaine à exprimer leur mécontentement mardi soir à Pont-Lardier, Bel-Air. La raison : un centre de désintoxication, qui opérerait depuis quelque mois dans l'illégalité, perturbe la tranquillité de la localité. La police, qui a été mandée sur les lieux pour calmer les esprits, a dû utiliser du gaz lacrymogène pour disperser la foule.

C'est vers 21 heures mardi que les habitants de la localité ont, une fois de plus, montré leur ras-le-bol face à la situation. Selon eux, le centre de désintoxication est une vraie nuisance pour ce quartier résidentiel car «les patients y sont torturés». Les enfants seraient «traumatisés» par ce qui se passe à l'intérieur du centre.

D'ailleurs, le 24 mai, un ex-patient du centre a porté plainte contre la direction de celui-ci pour coups et blessures. Cet homme de 32 ans a indiqué qu'il voulait quitter l'établissement mais les responsables l'ont battu et l'ont ramené de force. Par ailleurs, un trentenaire dont la maison se trouve à côté du centre a raconté à la police, le 22 mai, qu'il «entend des gens crier et se faire torturer».

L'un des gérants du centre de désintoxication a déjà été verbalisé pour operating a health institution without permit le 24 mai et la police y a effectué une descente mercredi. Or, les responsables ont refusé l'accès aux policiers, indiquant qu'ils n'opéraient plus mais s'adonnaient à une «séance de prière».