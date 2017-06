Congo-Kinshasa: La VSV a commémoré l'an sept de l'assassinat de F. Chebeya et F. Bazana

La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme (VSV) a commémoré l'an 7 de l'assassinat de deux défenseurs des Droits de l'Homme, à savoir, Floribert Chebeya Bahizire et Fidèle Bazana Edadi (1er Juin 2010-1er Juin 2017), qui étaient à l'époque des faits, directeur exécutif et chauffeur chargé du dispatching de cette organisation de défense des droits humains.

Les deux victimes avaient été assassinées à cause de leur lutte pour les droits de l'homme, dans les locaux de la Police Nationale Congolaise, juste à côté du Palais du Peuple, dans la commune de Lingwala. A l'occasion de ce triste anniversaire, hier jeudi 01 juin 2017, Rostin Manketa, actuel directeur exécutif de la VSV, a conduit une forte délégation des frères, sœurs, collègues, amis et connaissances venus partager une fois de plus, ce souvenir atroce, sur la tombe de Floribert Chebeya, au cimetière de Benseka-Futi/Nouvelle Cité, dans la commune de Mont Ngafula.

La tombe où serait jeté le corps de Fidèle Bazana est restée introuvable ; les criminels et commanditaires du double assassinat n'ayant jamais voulu l'indiquer. Dans cette délégation, on a pu noter particulièrement présence des familles biologiques des deux disparus, des et membres de la VSV, des représentants de la Commission Nationale Droits de l'Hommes (CNDH) et des chancelleries occidentales (Belgique,

Pays-Bas, etc.). De nombreux activistes des droits humains tels Christopher Ngoy et Gloria de la section kinoise de l'ONG la «Lucha» sont aussi venus honorer la mémoire des disparus.

Dans son mot de circonstance, Rostin Manketa a indiqué que ce anniversaire est commémoré dans un contexte particulier où la Rd peine encore à se hisser au rang des pays respectueux des droits l'homme et des valeurs démocratiques, pour lesquelles Chebeya s'est battu pendant plus de deux décennies avant assassinat. A l'occasion de cette commémoration, il a rappelé aux et aux autres que le 1er Juin de chaque année est désormais consacré :

« Journée nationale des Défenseurs des Droits de l'Homme ». gouvernants et à l'Etat, il a aussi rappelé que leur mission est protéger les défenseurs des droits de l'homme et non de les tuer. que les défenseurs des droits de l'homme ne céderont ni intimidations, ni aux menaces de toutes sortes dont ils continuent faire l'objet de la part de certains officiels et de collaborateurs.

Les atrocités perpétrées dans le Kasaï et l'impunité des criminels Le Directeur exécutif de la VSV a fustigé l'allègement de la peine Colonel Daniel Mukalayi wa Mateso et l'impunité dont jouit le John Numbi en sa qualité de suspect n° 01 dans l'assassinat de défenseurs de D.H, et cela à cause de la bénédiction des politiques et judiciaires de la RD Congo.

Il a saisi cette pour dénoncer les violations massives des droits humains, les atteintes à la vie et à la propriété dont souffrent des des Congolais aussi bien à l'Est du pays qu'actuellement dans provinces du Kasaï-Central, Kasaï Oriental et Kasaï, en marge phénomène Kamuina N'Sapu. Il a demandé aux autorités congolaises garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a soutenu mise en place d'une Commission d'enquête internationale susceptible contribuer à lutter contre l'impunité dans les provinces du Kasaï. a enfin promis la continuation de la lutte pour les «sans voix» lesquels les deux martyrs sont morts.

Auparavant, Adelaïde Chebeya, sœur aînée de Floribert Chebeya, Agbeka Etenge Gina, frère de Fidèle Bazana, se sont exprimés et ont exigé que la justice soit effectivement rendue les deux victimes et, comme c'est un crime d'Etat, que le de la République consente des indemnisations conséquentes aux éplorées. Enfin, après le dépôt des gerbes des fleurs, la s'est dirigée vers l'Eglise catholique Notre Dame de Fatima, à Gombe, où une conférence de presse sur la vie de deux victimes a organisée, suivie d'une messe d'action de Grâce.