Congo-Kinshasa: L'Accord-cadre d'Addis-Abeba - Constat d'échec

Quatre ans après sa signature, l'Accord cadre d'Addis Abeba fait objet d'une évaluation entre les parties prenantes congolaises. C'est le sens de l'atelier ouvert hier jeudi 1er juin 2017 au salon rouge de l'hôtel du gouvernement dans la commune de la Gombe.

Organisé par le Mécanisme National de Suivi et de Supervision, cet atelier de deux jours regroupe des experts de la Présidence de la République, du gouvernement, de la Monusco, de la société civile ainsi que des garants de l'accord. Il se fixe comme mission principale, de répondre aux questions pertinentes consistant à savoir pourquoi la paix et la stabilité ne sont toujours pas au rendez- vous dans la région des Grands Lacs en général et à l'Est de la RDC en particulier.

Procédant à l'ouverture des travaux, Bahati Lukuebo, ministre d' et ministre du Plan a rappelé que l'Accord cadre d'Addis-Abeba a caractère politique. Mais, au regard des engagements pris, cet cadre est devenu un instrument de haute portée au service de reconstruction et du développement de la RDC. Il est important soient pris en compte les engagements souscrits dans le national de planification ainsi que dans le budget de l'Etat.

En sa qualité de coordinateur, Denis Kalume a rappelé participants que cet accord- cadre était signé pour mettre fin multiples agressions dont était victime la République Démocratique Congo. Quatre ans après sa signature, les résultats sur le restent mitigés. La paix durable tant espérée et voulue par population congolaise n'est toujours pas obtenue. Le pays continue enregistrer des millions des déplacés internes et morts dans sa partie Est.

Pour Denis Kalume, ce quatrième anniversaire doit constituer un afin de réfléchir sur des défis majeurs qui s'imposent au retour de paix en RDC et envisager les mesures pertinentes et déterminantes l'instauration de la paix dans les coins du pays en cette électorale.

Représentant du Secrétaire général des Nations Unies, Mamadou a, dans son adresse aux participants, donné trois messages. poursuite des efforts d'amélioration de la gouvernance politique,

économique et sécuritaire. L'Accord-cadre D'Addis Abeba demeure cadre de consensus et de confiance en donnant un espoir de paix la RDC. Le troisième message est l'appel aux actions concertées conduire à la mise en œuvre des engagements souscrits au terme l'accord -cadre. Il a cependant confirmé que des progrès sont enregistrés au terme de cet accord-cadre avant d'appeler à collaboration étroite entre toutes les parties prenantes et émettre souhait que cet atelier, qui se clôture ce 2 juin 2017, débouche des recommandations fortes. Car, la RDC est à la croisée des chemins cette étape cruciale de sa marche vers le progrès.