Statuant sur le fond, la Cour constate que les Décisions n°2014-072 et n°2014-073 du 12 décembre 2014 du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) de l'UMOA portant levée de suspensions des opérations d'offre publique de vente d'actions de la Société TOTAL SENEGAL ne souffrent d'aucune illégalité.

Selon le document de l'Uemoa, la Cour de Justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, statuant publiquement et contradictoirement en matière de recours en annulation, en premier et dernier ressort , s'est prononcée ce 30 mai 2017 sur la Requête N°15R002 du 12 février 2015 aux fins d'appréciation de légalité et d'annulation de décisions, opposant les héritiers de Feu Abdou Karim FALL, Actionnaires de TOTAL SENEGAL SA, au Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).

La Cour de Justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) a rendu son verdict ce mardi à Ouagadougou dans l'affaire opposant les héritiers de feu Abdou Karim FALL, Actionnaires de TOTAL SENEGAL SA, au Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marches Financiers (CREPM).

