Congo-Kinshasa: Elections 2017 - Gilbert Kiakwama exige la publication urgente du Calendrier électoral

«La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) doit nous produire un calendrier urgent et un fichier électoral fiable». C'est ce qu'a dit Gilbert Kiakwama, Député National, élu de la circonscription de Mbanza-Ngungu, dans le Kongo Central, lors du débat général sur le projet de budget 2017. C'était le 31 mai dernier, à la chambre basse du parlement, dans la commune de Lingwala.

Dans son intervention, il a également demandé au Gouvernement Tshibala de conduire le pays aux élections avant le 31 décembre 2017. Car, les congolais ont besoin d'élire les nouveaux dirigeants. Et d'ajouter que le projet de loi de finances 2017 n'explicite pas la source de financement des élections ; il ne tient pas compte des faibles taux de réalisation de tous les budgets votés depuis 2006. Ci-dessous, l'intégralité de l'intervention de Gilbert Kiakwama.

Honorable Président de l'Assemblée Nationale,

Honorables Membres du Bureau,

Honorables Députés et chers collègues,

Excellence Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement.

Nous devions aujourd'hui parler du budget de notre Etat. Après avoir lu la documentation qui nous a été remise, j'ai eu un cas de conscience. Me taire, ou parler pour refuser d'être complice après 29 ans d'engagement volontaire dans l'Opposition. Je me suis alors souvenu de ces mots de George Orwell qu'un ami sincère m'a soufflé il y'a quelques jours ; je cite : » un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime ! Il est complice » (fin de citation).

Honorable Président de l'Assemblée Nationale,

Honorables Députés et chers collègues,

Chacun aura compris que, pour les Congolais d'aujourd'hui et de demain, je ne serai pas complice !

Que sommes-nous en définitive pour ce pays ? Telle est aujourd'hui la question que chacun de nous doit se poser.

» Quels congolais sommes-nous quand nous acceptons d'investir un Gouvernement dont les limites sautent aux yeux ? En effet, un budget d'un Etat détermine et séquence les priorités de l'Etat. Mais, comme je l'ai plusieurs fois rappelé à cette tribune, le budget doit être mis en œuvre par des hommes. Autant que notre Parlement, ces hommes, membres du Gouvernement sont illégitimes du fait que l'Accord du 31 décembre 2016 qui devait leur redonner une légitimité politique à eux, au Président de la République sortant et aux élus sortants a été largement foulé aux pieds du fait d'une mauvaise foi politique, d'une précipitation insensée et d'une peur irrationnelle.

Dès lors, tout ce qui se fait dans la sphère politique du pays, actuellement, n'est qu'aveuglement politique et faux semblant.

« Quels Congolais sommes-nous quand nous prétendons accepter un projet de budget de 7 milliards de dollars américains. A ce propos, je vais tout de suite vous rassurer. L'on peut venir dans cette Assemblée Nationale hors mandat nous présenter un budget de 100 milliards de dollars américains. Vous n'impressionnerez personne car, comme les précédents budgets, nous savons qu'il ne sera pas appliqué.

Ce projet de loi budgétaire est irrecevable pour plusieurs raisons. Faute de temps, j'en énumère rapidement 3 qui sont rédhibitoires.

Premièrement, ce projet de budget n'explicite pas la source de financement des élections. A le lire et à moins de recourir à des anticipations de crédits d'impôts ou à des fonds maffieux, Monsieur le Premier Ministre, votre Gouvernement est, d'ores et déjà, incapable de financer nos élections de décembre 2017. Votre Gouvernement refuse l'aide financière internationale parce qu'il devra la justifier et il n'aura plus de prétexte pour un report des élections au-delà de décembre 2017. Alors, à quoi jouez-vous ? Quel est l'objectif poursuivi réellement ? En quoi êtes-vous utiles à la consolidation d'une nation congolaise forte ?

Deuxièmement, ce projet de budget ne tient pas compte des faibles taux de réalisation de tous les budgets votés dans ce Parlement depuis 2006. Les Experts qui vous ont mené à endosser ce document bâclé savent qu'ils sont éternels et que vous, Premier Ministre étiqueté Opposant, vous êtes tributaire de la volonté de vos partenaires du moment.

Et troisièmement, ce projet de loi budgétaire est irrecevable du fait qu'il prétend à une augmentation irréaliste et irréalisable de 68.8% du budget de l'Etat. Quel genre de Congolais « gèrent le Congo » quand on pousse le Premier Ministre à répéter de telles énormités économiques en situation de récession avec des entreprises exsangues ; une industrie minière - pivot- malade ; un impôt mal pensé et mal appliqué comme ne cesse de le répéter la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ; un chômage endémique ; un impôt sur les personnes peu ou prou existant ; des taxes administratives négociées à coups d'invisibles ou selon le ratio maffieux 1/3-2/3 ; des assignations toujours bienveillantes pour empocher les dépassements ; une inflation en expansion bref, comment peut-on, pour son propre pays manquer autant d'éthique et de patriotisme ?

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Cher Bruno.

Vous êtes, 18 ans, plus jeune que moi. Mais, vous étiez mon aîné dans l'Opposition au près du regretté Président Etienne TSHISEKEDI. Vous étiez mon aîné dans la lutte pour l'avènement de la démocratie et un Etat de droit dans notre pays.

Au moment où nous discutons ce budget 2017, nos amis, que dis-je ? Nos frères Franck DIONGO, Eugène DIOMI, Jean-Claude MUYAMBO, etc. sont en prison, et d'autres Congolais dont les jeunes patriotes du mouvement citoyen Filimbi, des activistes valeureux des droits de l'homme, le Banquier Michel LOSEMBE, l'étonnant ancien Gouverneur du Katanga KATUMBI sont très injustement contraints à l'exil !

Alors, il me vient à l'esprit une question Excellence : » A quoi serviront ces budgets si péniblement

confectionnés, si tous les Congolais ayant des colonnes vertébrales sont promis à la prison, à l'exil, à la vendetta d'Etat ou à une « mort accidentelle » comme notre regretté et digne patriote Floribert CHEBEYA ? »

Excellence, Vous avez choisi votre voie. Il en va à présent de votre responsabilité personnelle d'homme, de père, de haut cadre, de Congolais de tenter d'être courageux et de vous battre sur l'honneur pour la réalisation impérieuse de 4 objectifs ci-après :

1. Vous devez nous conduire aux élections coûte que coûte, le plus rapidement possible et avant le 31 décembre 2017. Nous Congolais, nous voulons élire nos Députés, nos Sénateurs et notre nouveau Président de la République. Nous n'avons plus le temps des atermoiements d'appareils. Bien sûr vous nous direz que la CENI est indépendante. Puisqu'elle est indépendante, dites-lui s'il vous plait, qu'elle nous produise urgemment un calendrier électoral et un fichier électoral fiable. Prenez garde de ne pas donner raison à ces compatriotes qui répètent de plus en plus souvent je cite : « Ces gens sont venus il y a 20 ans par la force, c'est l'unique langage qu'ils comprennent". Fin de citation. Ayez chaque jour à l'esprit cette citation qui traduit fidèlement la colère des Congolais ! Vous voilà enfin Premier Ministre. Très bien ! Pour vous dire le vrai, les Congolais ne sont pas dupes. Ils n'attendent rien de votre Gouvernement si ce n'est l'organisation des élections au 31 décembre en 2017 !

2. S'agissant de ces élections, il vous revient de vous battre pour garantir aux Congolais l'équité, les libertés d'expression, d'opinion, de mouvement et l'impartialité à travers nos 26 Provinces. Nous sommes prêts pour les élections et, à l'instar des partis alliés de la MP, nous voulons parcourir toutes nos provinces pour demander à nos compatriotes de s'enrôler en grand nombre afin, de sanctionner les errements de votre pouvoir.

3. Il vous faudra aussi avoir le cran d'exiger que les prisonniers d'opinion emblématiques, que vous connaissez bien pour les avoir laissés derrière vous à la prison de Makala, soient libérés.

4. Enfin, il vous faudra avoir la dignité et le courage d'exiger le retour de tous les exilés politiques et de la société civile dans leur pays. Une Nation se bâtit dans la Vérité et la Justice ! Vous ne bâtirez jamais une nation apaisée et moderne dans l'exclusion ; vous ne bâtirez jamais une nation apaisée et moderne dans le ressentiment ; vous ne bâtirez jamais une nation apaisée et moderne dans la flatterie et la tricherie ; vous ne bâtirez jamais une nation apaisée et moderne dans le règlement de comptes.

Monsieur le Premier Ministre

Notre peuple est fatigué par tant d'abaissement et de médiocrité politiques.

Je vous remercie.

Député National sortant - Circonscription de Mbanza-Ngungu (Kongo Central)

Président a.i de la Convention des Démocrates Chrétiens (CDC)