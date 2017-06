La politique américaine à l'égard de l'Afrique en général et de la République… Plus »

Si déjà enrôler dans quatre communes pose problème, encore que ces dernières ne sont pas les plus peuplées, qu'en sera-t-il des autres aux dimensions bien plus imposantes ? Se posent bien d'observateurs. A quoi la CENI s'attend-il dans des communes-provinces comme Kimbanseke, Ngaliema, Mont-Ngafula et Cie ?

Le manque d'expertise des agents commis à la tâche d'enrôler et le sous équipement des centres sont pointés du doigt comme cause proche ou lointaine des premiers problèmes de l'enrôlement à Kinshasa.

Sinon, à ce rythme, estiment certains analystes, l'enrôlement de tout Kinshasa va prendre un temps fou alors que le fichier est attendu pour fin juillet et les élections pour au plus tard décembre 2017.

Après un tour dans des centres notamment, ceux de Notre Dame de Fatima et de l'Athénée de la Gombe, un constat a été fait: la mayonnaise a jusque-là du mal à prendre. Les files d'attente longue comme jamais prennent du temps pour être vidé par des bureaux constitués apparemment de peu d'agents et de peu d'équipements.

Cela fait à présent 6 jours depuis que le processus aura été lancé à Kinshasa le dimanche 28 mai. Il s'agit, bel et bien, de l'enrôlement des électeurs. Sur les 24 communes de la Capitale de la RDC, seules 4 ont été choisies pour le début de l'opération. Pourtant, l'enrôlement dans ces municipalités triées sur le volet se fait non sans peine.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.