Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala face aux députés

Ça fait déjà cinq mois que l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016 tarde à… Plus »

Mais, attention. Il ne faut pas confondre célérité et légèreté, si pas complaisance. Le travail en commission doit se faire minutieusement, de telle sorte qu'au moment de l'exécution du budget, qu'il n'y ait pas décalage entre les dépenses et recettes par rubriques.

A voir la célérité qui a caractérisé le travail d'élaboration du Projet de loi de finances et son adoption au niveau du Gouvernement, son dépôt au Bureau de la chambre basse du parlement le lundi, 29 mai, sa présentation en plénière, suivi du débat général, le mercredi, 31 mai et la réplique 24 heures après, soit le jeudi, 1er juin 2017, il y a fort à parier que la Commission Ecofin travaillera dans le même esprit.

