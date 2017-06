Cote d'Ivoire: Vers un accord entre les fonctionnaires et le gouvernement

Et aujourd'hui, la reconnaissance à elle seule constitue une grosse victoire pour les fonctionnaires qui d'ailleurs nous appellent de partout pour nous féliciter, pour avoir obtenu cette reconnaissance. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Le reste sera plus facile ».

Donc on se retrouve le 13 juin pour qu'un chronogramme de paiement nous soit proposé. C'est une grosse victoire pour les fonctionnaires ivoiriens parce que la question du solde des arriérés a démarré depuis 2013. Et de longs débats ont eu lieu.

En Côte d'Ivoire, cela fait des mois et des mois que syndicats de fonctionnaires et gouvernement négocient et la situation serait en passe de se débloquer. L'Etat, qui a déjà concédé certains points des revendications des fonctionnaires ivoiriens sur leur avancement ou le droit de grève, accepte aussi finalement d'admettre que l'administration doit encore 249 milliards de francs CFA à ses employés.

