Ile Maurice: Un dessinateur arrêté avec Rs 9 M en dollars américains

Un dessinateur qui s'apprêtait à s'envoler pour Madagascar en fin d'après-midi, jeudi 1er juin, a été arrêté à l'aéroport de Plaisance sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Il avait dissimulé dans sa valise 354 150 dollars américains en coupures de 50 et de 100, soit une somme de Rs 9 147 464. Bye Swaley Hosenally, 58 ans, a été appréhendé par des éléments de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de l'aéroport. Une perquisition a également eu lieu à son domicile à Bonne-Veine, Quartier-Militaire.

Cet exercice effectué en présence de son épouse Bibi Safeeda Sohawon, 61 ans, a permis de saisir une somme de Rs 1 158 500 en coupures de Rs 50, Rs 100 et de Rs 200. À la rue Marizot, Quartier-Militaire, chez la sœur de Swaley Hosenally, Beebee Faeza Dilmohamud, une pensionnaire de 66 ans, ces enquêteurs ont saisi 1 010 750 et 5 000 dollars américains (Rs 175 000).

Une enquête a été ouverte pour connaître la provenance de la somme de Rs 11 491 714 saisie. Mais d'ores et déjà, l'ADSU soupçonne qu'elle provient du trafic de drogue. Les enquêteurs veulent surtout savoir à quoi allait servir cette forte somme d'argent. Ils s'intéressent aussi à tous les déplacements que cet homme a faits vers la Grande île et vers d'autres pays. L'ADSU compte aussi passer au crible toutes les fréquentations de cet homme. Dans cette optique, les téléphones cellulaires des trois membres de la famille ont été saisis.

C'est en s'appuyant sur certaines informations transmises par le quartier général (QG) de l'ADSU aux policiers affectés à l'aéroport qu'une opération a été montée par les hommes du chef inspecteur Thegarajan Sooben, sous la supervision du patron de l'ADSU, l'adjoint au commissaire de police, Choolun Bhojoo, et de son adjoint, le surintendant de police Sharir Azima. En effet, les limiers étaient en présence d'informations selon lesquelles Bye Swaley Hosenally allait quitter le pays avec une importante somme.

Fouille minutieuse

Leur attente n'aura pas été vaine. À 13 h 20, jeudi après-midi, dans le hall de départ de l'aéroport de Plaisance lorsque les hommes de l'ADSU et des douaniers devaient intercepter Bye Swaley Hosenally qui devait prendre l'avion à destination d'Ivato International Airport à Antananarivo, Madagascar. Lors d'une fouille, ils ont découvert, dans le double fond de sa valise une somme de 262 800 dollars, et dans une des poches d'un jean, 82 350 dollars américains. Or, au comptoir de la douane, cet homme n'avait déclaré que 500 dollars américains (Rs 6 325) et 100 000 ariary.

Arrêté, le suspect a été conduit au QG de l'ADSU aux Casernes centrales où les enquêteurs de Port-Louis ont effectué un décompte des devises étrangères saisies. Une équipe de l'ADSU de la Metropolitan Division devait de son côté se rendre au domicile du suspect aux alentours de 14 h 30 pour une perquisition. Celle-ci qui s'est déroulée en présence de son épouse, Bibi Safeeda Sohawon, et a permis de découvrir Rs 1 158 500 en coupures de Rs 100 et de Rs 200 dans une boîte en carton et dans un sac plastique.

Une heure plus tard, ces policiers se rendaient chez Beebee Faeza Dilmohamud, la sœur du dessinateur à la rue Marizot, Quartier-Militaire. Là encore, ils devaient récupérer une valise contenant plus d'un million de roupies.

Swaley Hosenally sera traduit devant le tribunal de Mahébourg ce vendredi matin 2 juin, tandis que son épouse et sa sœur seront, elles, présentées devant le tribunal de Moka. La police compte objecter à leur remise en liberté sous caution. Elle devrait également réclamer le gel de leurs avoirs.

«Il ne voyageait pas souvent...»

Dans le voisinage de la famille Hosenally, à Quartier-Militaire, on laisse entendre que le dessinateur vivait simplement. Raison pour laquelle ses voisins, que «l'express» a rencontrés, ne croient pas qu'il puisse être lié à un quelconque trafic. «Il est religieux et calme. Il ne voyageait pas souvent.» Toujours selon des voisins, l'épouse de Swaley Hosenally, Safida, qui est couturière, aurait également été arrêtée lors de cette fouille, au domicile du reste très modeste du couple. D'autre part, il nous revient que le neveu de Swaley Hosenally a déjà été arrêté pour des affaires de drogue. Il se trouverait actuellement à l'étranger.