document

L'Institut facultaire des Sciences de l'information et de la Communication, IFASIC, à l'occasion de ses 40 ans d'existence, a organise la semaine dernière un Colloque sous le thème: «métiers de communication. Aujourd'hui et demain». Qui, plus est, a mené une réflexion avec tous ceux qui, sans exception, occupent pour l'instant l'espace professionnel de la communication. C'est le cas de Stéphane Kitutu Olentwa, Directeur Général Honoraire de l'Office Zaïrois de Radiodiffusion et Télévision, OZRT, actuelle RTNC.

Dans sa conférence inaugurale, il a retracé l'historique de la naissance de l'IFASIC et même de la Télévision et de la Radio en RD. Congo. Selon lui, le projet de création de l'ISTI remonte vers les années 70, sous l'impulsion de Malembe Tamandiak. C'est finalement en 1973 que l'IFASIC a vu le jour.

Découvrez, in extenso, l'intervention magistrale de M. Kitutu, en marge des 40 années de vie de l'IFASIC.

Intervention Stéphane Kitutu Olentwa au Colloque de l'IFASIC

Monsieur le Recteur,

Mesdames et Messieurs les Professeurs,

Chers Collègues,

Mesdames et Messieurs les Etudiants,

J'aimerais d'entrée en matière, vous saluer vous tous, et remercier les organisateurs de m'avoir fait l'honneur d'inaugurer les travaux du Colloque qui s'ouvre, par ma Conférence magistrale sur le thème : «la Télévision Zaïro-Congolaise et la Formation de ses professionnels, Panorama Historique». Cette prestation m'a été proposée en ma qualité de Directeur Général Honoraire de l'OZERT. J'ai accepté avec enthousiasme et répondu positivement à l'invitation. Mais plus tard, quand j'ai pu lire l'Argumentaire des organisateurs, j'ai ressenti un petit malaise.

Lorsque je confronte les métiers de la Communication tel que recensés, sans exclusive certainement dans l'argumentaire, à savoir : journaliste, attaché de presse, rerwiter, porte-parole, Conseiller en communication propagandiste, publiciste, documentaliste, animateur d'antenne, blogueur, scénariste, communicateur, média planeur... , au terme générique de professionnels de la radiotélévision, je me demande si un choix délibéré, ou plutôt la nécessité de conformer le terme du Colloque à la formation de l'ISTI-IFASIC. L'alma-mater, la matrice pondeuse ne devrait pas influencer, déterminer nos propos.

Les professionnels, ceux de la filière que l'on qualifierait d'artistico-technique, à savoir: moniteur, technicien de maintenance, mixeur, machiniste, concepteur réalisateur, responsable artistique, professionnel de son (OPS), professionnel de la prise de vue (OPDS) et même les professionnels de l'administration de la production ne devraient-ils pas figurer dans l'énumération de l'Argumentaire et faire l'objet des échanges du colloque?

En effet, en général, pour nous des médias audio-visuels, nous entendons par l'audiovisuel le domaine qui désigne les métiers du son et de l'image, et la formation des professionnels de l'audiovisuel est celle qui permet d'acquérir des connaissances comme la prise de son, la réalisation, la production, l'histoire du cinéma, et aujourd'hui de plus en plus des médias numériques. Par ce temps des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, pour nous les médias audiovisuels, la formation académique et scientifique est celle qui permet d'acquérir des connaissances scientifiques dont les objectifs ne sont pas nécessairement le savoir-faire pratique « HOW DO » comme disent les anglo-saxons.

Ces considérations nous amènent aux réflexions suivantes :

Première question :

Quand d'ici, hic et nunc, nous parlons de l'information des professionnels, entendons nous par là « cursus universitaire des professionnels », ou formation professionnelle par des enseignants universitaires des pratiques appropriées pour l'acquisition du savoir-faire propre aux médias concernés. Ou s'agirait-il de deux visions à la fois?

Deuxième interrogation

En parlant des professionnels de la télévision zaïroi-congolaise et de leur formation, de quels professionnels souhaitons-nous parler dans le contexte de ce colloque et dans l'enceinte du haut sanctuaire initiatique à la « Communication journalistique », domaine spécifique des journalistes professionnels tel que défini par la loi en République Démocratique du Congo?

Face à ces interrogations, nous avons du lever une option. Nous avons restreint le Concept « Professionnel» au seul métier de Journaliste dans l'entendement tel qu'ils sont formés par l'ISTI-IFASIC, et tel qu'ils sont recrutés par les entreprises de presse, en leur qualité de «Professionnels de la récolte, du formatage de la pensée» en message collectif, par voie de diffusion sommaire ou technologique, massive ou non, comme stipulé dans le document argumentaire du Colloque.

Nous pensons qu'il est indiqué que dans le contexte de notre Communication de ce jour, que nous entendrons par professionnels, les journalistes ayant en charge la production et les présentations du J.P et du J.T bien entendu que nous savons que pour l'accomplissement de leur travail, ils collaborent étroitement en équipe avec les autres corps des professionnels de l'audiovisuel. Cela étant convenu, venons-en au cœur même de notre sujet que j'introduirai par une évaluation historique, et presque médiatique.

La guerre des anciens et des modernes

S'agissant du contexte spatio-temporel proposé pour le panorama historique, nous nous limiterons à la période allant des l'année 1965, soit une période de 30 ans (trente), correspondant à mon temps de prestation au sein de la Radio Télévision Publique de la RDC.

En 1966, après notre formation durant 18 mois en France de l'Office de Coopération Radiophonique, précurseur de l'Institut National de l'Audiovisuel de France, notre équipe de 4 jeunes agents de la RTNC intègre la Radio Nationale. Il s'agit de Stéphane Kitutu, Joseph Fidèle Utshudi, Jerry Albert Mahele et Simon Lungela. Stéphane Kitutu, Joseph-Fidèle Utshudi et Albert Mahele intègrent la Rédaction Française, c'est-à-dire le Journal parlé en Français. A côté de la Rédaction Française, il y avait la Rédaction en langues Nationales. Quant à Simon Lungela, il a été intégré à la Direction des Programmes. Suite à ces affectations, Stéphane Kitutu, Joseph-Fidèle Utshudi, et Jerry Albert Mahele ont reçu le statut de journalistes tandis que Simon Lungela, lui a été gratifié du statut d'Animateur de Programmes.

Pourtant, nous quatre, avions reçu la même fonction de niveau APO/2, ce qui en France et dans les ex-colonies françaises correspondait au niveau universitaire de Bac +2. Nous sommes là en 1966, avant l'avènement de la Télévision. Notre prestation au sein de la Rédaction Française devint rapidement l'objet de polémique.

Nous revenions de France, où les Journaux parlés de France Inter, d'Europe N°1 entre autres, étaient présentés à plusieurs Voix : Avec un leader principal qui introduisait d'autres présentateurs, rédacteur de papiers spécifiques d'actualité ou de Commentaires. Cette pratique, très familière aux auditeurs français, créât une forte dissension au sein de la Rédaction Française, où jusqu'en ce moment- là, ou considérait le moment du Journal comme Sacré, célébré pour une seule Voix solennelles, monocorde, guindée, sans état d'âme. Ce conflit interne amena le Haut-commissaire à l'Information, Kande, à parler de la guerre des Anciens et des Modernes.

En fait, il s'est agi d'un conflit de Formation entre les membres de la Rédaction, héritiers des pratiques de la Radio Congo Belge, d'une part, et ceux venus de France d'autre part. En 1966, six ans après l'indépendance, pouvait-on parler de journalistes formés selon les concepts et conceptions actuels, alors que l'on vivait selon l'héritage de la Radio Coloniale? Nous venions de France, nous constituons donc une vraie rupture par rapport au passé, qui n'était pas forcement considéré comme une pratique dépassée et par le public, et par les professionnels que nous avions trouvés en place en 1966. Ceci pour dire que, l'apport d'un personnel formé n'est pas un déterminant automatique dans le relèvement du niveau des prestations, si l'homogénéité de la formation fait défaut au sein d'une équipe rédactionnelle.

C'est ce constat qui nous amènera plus tard, dans les années 70, avec le Secrétaire d'Etat puis Directeur Général, et enfin PDG, Louis Roger Dongo, à tenter des systématiser la formation professionnelle des journalistes et de l'ensemble du personnel audio-visuel.

Ainsi donc, durant la période d'avant 1960 jusqu'en 1965, la Radio nationale a comme personnel, des animateurs et des journalistes formés sur le tas par des Belges. Certains parmi eux étaient des hommes et des femmes de grand talent, très appréciés par les auditeurs de la Radio Nationale. Leur niveau moyen était de 4 à 6 ans post primaire.

A partir de 1965, coïncidence ou par l'avènement de ce qui a été qualifié de "nouveau Régime, l'intérêt de l'autorité gouvernementale pour la Radio Publique s'accroit à l'avènement du nouveau Régime, le Haut-commissaire à l'Information et au Tourisme était dirigé par Emmanuel Sinda, un ancien du milieu de la presse écrite militant de l'indépendance des années 1960. En 1966, il est remplacé par Jean-Jacques Kande, un proche du Général Mobutu.

Emmanuel Sinda était le metteur en œuvre du projet de l création de la Télévision Nationale. A ce titre, il mit en place dès 1965 une politique de formation des agents pour la future Télévisons ainsi que pour la Radio Nationale. Comme vous le savez, le projet de la Télévision nationale avait été mis en route par le Premier Ministre Moïse Tshombe. Cependant, la Télévision Nationale fut inaugurée en 1966, par le Général Mobutu dans le contexte de la célébration du 1er anniversaire de la prise du pouvoir par le Haut-commissariat de l'A.N.C. Avec Emmanuel Sinda, le Gouvernement avait mis en place une politique systématique de formation du personnel audiovisuel par le biais de la coopération française. De 1965 à 1974, le Gouvernement s'est efforcé d'appliquer cette politique de formation du personnel de l'audiovisuel Congolais de façon planifiée. Du personnel interne, et externe, du niveau de 6 ans post primaire et même plus, recruté sur concours, fut envoyé régulièrement en formation, en Allemagne, en Belgique, mais surtout en France pour subir des formations de courte et de longue durée (entre 6 mois et 18 mois). C'est l'époque notamment de: Théophile Ayimpam, Alphonse Mavungu, André Mukendi, Pierre Wanani, Jean Mateta, Philippine Batudianga, Paul Basunga, Emile Lukezo pour ne citer que ceux-là. Aux précités, s'ajouteront à partir de 1966 ceux qui revenaient de France, de l'OCORA-INA essentiellement et qui, professionnellement étaient d'un niveau appréciable.

Nous citons : Marcel Nzazi, Georges Gaye, Ignace Mabeka. Le même effort d'amélioration de la formation professionnelle était également entrepris au niveau de toutes les stations provinciales. Nombreux sont les journalistes qui avaient quitté les Chef-lieu des provinces pour la France directement afin d'y subir des formations d'une longue durée. C'est le cas de Ghislain Tshilombo, Beshelemu Zizi Kabongo, et d'autres...

Le programme de formation des journalistes à OCORAINA était assez élaboré. Outre les manipulations des équipements de production (Nagra, banc de montage), les Stagiaires recevaient des cours généraux sur la musique, la géopolitique, l'histoire contemporaine, la politique en général, la géographie et d'autres branches de genre style journalistique écrit, parlé, etc....

Le programme de stage étalé sur 18 mois était calqué sur le calendrier universitaire des facultés françaises. Les instructeurs provenaient essentiellement du milieu des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle. Le niveau AP/2 ou AV/2 équivalent à BAC plus 2, et le niveau AP/3 et AP/4 et AV/4 à BAC+3 et à BAC+4. Malheureusement, l'Etat Congolais n'en reconnaissait pas l'équivalence. Mais par contre, une Ordonnance Présidentielle reconnaissait aux détenteurs du Brevet de qualification professionnelle des avantages extrastatutaires des agents de carrière des Service Publics.

L'apport des bénéficiaires de formation professionnelle

Incontestablement, l'apport des formés en France a été très perceptible et a boosté très positivement les prestations de la Radio Nationale. La renommée de grand Tam Tam d'Afrique n'était pas surfaite. Nous en voulions pour preuve le fait que des Chefs d'Etat d'Afrique ne se cachaient pas d'avoir suivi le bulletin de 0H00 de la RTNC. La Télévision Nationale fut inaugurée le 24 novembre en 1966, comme dit ci-haut. Le personnel audio-visuel œuvrant à la Radio Nationale fut transféré à la Télévision Nationale. Ce fut mon cas personnellement, avec Feu Beniamino.

Bienvenu, formé sur le tas par les belges pour la Radio, et moi qui revenait de France formé pour la Radio. Simon Mohamed diplômé au Centre de Formation des Journalistes de Paris, et Jean Nzunga, diplômé du Secondaire, s'associeront avec Paul Malembe, Rédacteur en Chef, pour composer la 1ère Equipe du Journal Télévisé de la Télévision Nationale.

Des adaptations des pratiques professionnelles étaient nécessaires pour le personnel qui venait de la Radio. Aussi, les Français détacheront un coopérant, Emile Laffont, ancien de la Télévision Française au sein de la Rédaction JT pour nous initier à l'écriture télévisuelle. Au niveau des Programmes TV, Kayumbi Beia, le seul transfuge de la Radio qui avait suivi une formation d'AV/2 à l'OCO-RA, était désigné comme Chef du Programme, j'étais assisté des Français pour la réalisation, l'éclairage et le montage. Ces assistants français avaient également pour tâche de former le personnel congolais nouvellement recruté dans les divers métiers de l'audiovisuel. Ainsi donc, à sa naissance, la Télévision Nationale avait bénéficié d'un intense concours de la coopération française pour la formation ici sur place et en France. Ainsi, les Tshitenge, Lutu Mabangu, Jean-Baptiste Komba, Hermar Mushagesha revenus de France dans les années 68-69 avec des Brevets de l'AV/2.Le contact avec ceux qui sont revenus des France aida beaucoup les recrutés locaux à maitriser les BAB de la Production de Télévision. Et cela donna un bon résultat, de telle façon que la Radio et la Télévision nationale accueilleront des professionnels en provenance du Togo, du Bénin et d'autres horizons pour les familiariser avec les pratiques audiovisuelles en général, mais surtout en Journalisme particulièrement.

C'est cet ensemble de concours de circonstances qui fit prendre conscience aux autorités gouvernementales de la nécessité d'organiser une formation de haut niveau au pays même.

Et l'idée de la création d'une grande école germa et aboutit à la création de l'ISTI, sous l'instigation Malembe, et la Coopération Française.

L'apport de l'ISTI à améliorer du niveau Général des prestations Journalistiques à la Radio et à la télévision Nationale est indéniable.

Crée en mai 1973, l'Institut des Sciences et Techniques de l'Information commença à déverser la première vague de ses diplômés vers les années 75, 80 dans les médias de Kinshasa principalement. Et comme il fallait s'y attendre, la Radio et la Télévision nationale ont constitué dès le départ un exutoire presque naturel de la production de l'ISTI. Les anciens étudiants de l'ISTI deviendront rapidement des grandes stars du petit écran. La premier vague, constituée entre autres des journalistes: Atufuka, Bongi Diana, Nyangi Lelo, Bitini-Kin Sakor, Kitenge Kinkumba, Kazadi Muswaswa, et qui ont été rejoints plus tard par d'autres tels que Aubin Ngongo Luwowo, Germain Mbayi, Jean Chrétien Ekambo, a porté du sang neuf à un rédactionnelle qui en avait besoin.

La production de l'ISTI a constitué une véritable mine d'or pour les responsables de l'ORZT que nous étions devenus dans les années 80. Mais les besoins de l'ORZT en personnel formé, dont particulièrement les journalistes, ne pouvaient pas être assouvis rien qu'avec la production de l'ISTI, dont plusieurs des diplômés choisissaient d'autres médias que la Radio et la Télévision. En dépit du fait que d'autres étudiants sortis de l'ISTI rejoindront dans les années 80 la Radio-Télévision Publique et y exerceront une brillante carrière à l'instar de Kudura Kasongo, Noël Kalonda, Charles Dimandja, Kalasha M'siri, Kabulo Mwana Kabulo, des recrutements des journalistes en provenance d'autres horizons universitaires furent opérés.

Des étudiants provenant de la Faculté de Droit de l'UNAZA, de l'école des Finances comme Michel Museme, Bolemba wa Bolemba, Basile Omalwete apportèrent également leur participation positive à la consolidation de la professionnalisation des Rédactions de la Télévision et de Radiodiffusion publiques. L'apport de cette nouvelle vague a permis aux dirigeants de l'OZRT de disposer d'un bon nombre de concepteurs-producteurs des magazines d'Information, prolongements naturels du Journalisme d'actualité qui se limitait au récit quotidien de l'information.

En effet, grâce à leur formation, certains parmi les recrutés en provenance de l'ISTI ou d'autres horizons universitaires, ont excellé dans la production de grands magazine d'actualité. On se rappellera toujours avec beaucoup de bonheur des magazines animés par Ngwanza Malonda, Djungu Simba, Dikanga Kazadi, Lomba Tenda et tant d'autres.

Conclusion

On peut donc affirmer que de 1960 à 1990, la Radio-Télévision Nationale a relevé le défi de la formation de ses professionnels. Créé en 1982, l'OZRT aura été jusqu'en 1990 un grand consommateur des jeunes diplômés en Journalisme ou en Communication en général d'une part ainsi que d'autres branches des sciences universitaires d'autres part. Cet élan se poursuit encore à ce jour.

Est-ce pour autant que l'on peut se targuer d'avoir atteint tous les objectifs qualitatifs que l'on aurait souhaité obtenir? Ceux qui sont entré dans cette profession l'on fait certainement par le choix, ou par amour de jeunesse.

Les jeunes étudiants recrutés en 1970, en 1980 et même plus tard, et qui sont devenus de grands professionnels, que sont-ils devenus à ce jour?

Observateurs, analystes et chroniqueurs du quotidien, ils ont été et demeurent à ce jour les témoins privilégiés des transformations et mutations politiques et sociologiques qui s'opèrent au sein de la société congolaise. L'OZRT-RTNC, leur Rédaction a été instrumentalisée, assaisonnée à toutes les sauces, objet qu'il est de grande convoitise, en vue de la manipulation de l'opinion publique.

Quand on dit cela, on sait bien qu'on n'assaisonne pas, on ne manipule pas les bâtiments ni les équipements techniques constituant le patrimoine de l'OZRT-RTNC. C'est le patrimoine humain, constitué entre autres des journalistes professionnels formés à l'ISTI, à l'IFASIC, à l'UPC, à l'UNIKIN que l'on assaisonné.

L'impression qui prévaut est que la professionnalisation par la formation universitaire, ou même professionnelle, tel que dispensée à ce jour, n'apporte pas suffisamment d'ardemment moral en vue d'une pratique professionnelle formés se multiplierait à l'exponentiel qu'on n'aurait pas résolu la question de la qualité des pratiques, de même que la moralité des professionnels, proviendraient-ils de l'ISTI-IFASIC, ou d'ailleurs.

Les défections, les changements de carrière au sein de la profession journalistique connaissant un taux impressionnant par rapport aux autres métiers à haut niveau de formation. Que sont devenus les Ekambo, Journaliste professionnels? Que sont devenus les Kudura Kasongo, analyste de grande renommée de l'actualité internationale? Que sont devenus les Atufuka, Luboya Mvidi, les Kasongo Mwema ? Aussi, affirmons-nous en guise de conclusion que la question de la formation des professionnels de l'OZRT-RTNC est un perpétuel recommencement, une œuvre perpétuellement remise à la forge.