Ile Maurice: Rajiv Gandhi Science Centre - 40 équipes concourent pour la finale du Model Glider 2017

communiqué de presse

La finale de la deuxième édition du concours Model Glider, prévue le mercredi 7 juin 2017 au stade Maryse Justin, à Réduit, verra la participation de 40 équipes regroupant des étudiants du cycle secondaire.

Ce concours qui s'articule autour de l'enseignement scientifique et technologique, et destiné aux jeunes de la Form IV et de Lower VI, a été conçu par le Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC) en collaboration avec la société aéronautique de Maurice.

Le but principal est de permettre aux étudiants d'utiliser leur savoir et compétence en science pour explorer des idées, concepts de design, et techniques en aviation par le biais d'une application pratique de l'aérodynamisme de base.

Autre objectif est d'encourager les étudiants à s'intéresser à un apprentissage basé sur l'investigation à travers des activités pratiques et favorisant la recherche. L'idée est de promouvoir le développement d'une motivation et susciter une passion intrinsèque pour la science et la technologie auprès des jeunes mauriciens.

Les participants ont été encouragés à construire, en groupes de quatre, un modèle réduit de deltaplane avec les spécifications requises et de faire voler leur deltaplane lors de la finale.

De plus, les étudiants qui se sont enregistrés ont été appelés à participer à un atelier de travail en février 2017. Les discussions étaient axées sur, entre autres, les paramètres de design et de construction, la sélection de matériaux, et le schéma général aérodynamique des modèles.

En sus de la finale du 7 juin 2017, le RGSC a élaboré un programme d'activités comme suit : exposition de modèles réduits de deltaplanes; démonstrations en vol par des experts en modèles réduits d'aéronefs venant de la société aéronautique de Maurice ; et remise de prix aux gagnants. L'équipe gagnante recevra un cash prize d'une valeur de Rs 8 000, alors qu'un prix de Rs 4 000 sera attribué au runner up.