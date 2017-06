Cote d'Ivoire: Guichet unique automobile - Le ministre des transports s'imprègne des réalités

Plus de deux heures de visite pour constater le travail qui est fait au Guichet unique de l'automobile à Vridi. En effet, le ministre des Transports Amadou Koné était hier dans les locaux de ce guichet pour s'imprégner des réalités que vivent les travailleurs et agents. Il a ainsi sillonné les différentes structures du guichet et s'est imprégné du processus de la visite technique, de l'immatriculation des véhicules, du dédouanement et bien d'autres activités.

« Il s'agit pour moi de venir voir comment, avec le comité de gestion de la direction du Guichet unique de l'automobile, faire en sorte que ce service important soit un service performant ; que les usagers n'attendent pas longtemps avant de recevoir leurs véhicules et faire en sorte que le port d'Abidjan soit décongestionné », a déclaré le ministre Amadou Koné au terme de cette visite qu'il a menée sous un soleil de plomb.

Le premier responsable des transports en Côte d'Ivoire a ensuite relevé que malgré les efforts du gouvernement pour décongestionner le port d'Abidjan, on y voit stationnés de nombreuses voitures d'occasion dont beaucoup ont un âge très avancé. « Nous avons en vue une opération particulière avec tout le monde pour sortir du port tous les véhicules qui y sont. On constate que des véhicules sont au port depuis plusieurs mois. Nous allons procéder à la vente aux enchères des véhicules qui sont stationnés au port et qui l'encombre. Il était donc important pour moi de venir voir toutes les dispositions en place avec le service du guichet unique », at-il annoncé.

La veille, a indiqué Amadou Koné, il a rencontré un certain nombre de syndicats qui lui ont exposé un certain nombre de griefs. Sur les faux frais dénoncés par les usagers, il a demandé au comité de gestion de lui faire un rapport sur les frais perçus au guichet. « Il s'agit aussi pour moi de faire en sorte de centraliser beaucoup de choses (... ) de dématérialiser le papier, pour que les choses aillent plus vite. Toute cela permettra de lutter contre le racket », a-t-il fait savoir.

Bien avant, recevant le ministre des Transport dans ses locaux, le directeur du Guichet unique automobile, Fofana Mamadou, a exprimé la joie des travailleurs d'accueillir l'illustre hôte et présenté sa structure. Le Guichet unique automobile, a-t-il expliqué, regroupe sur un même site tous les intervenants publics et privés dans la chaine d'importation, de dédouanement et d'immatriculation de véhicules neufs ou d'occasion. Elle a pour mission de sécuriser les recettes douanières et fiscales, de simplifier la procédure de dédouanement et d'immatriculation de véhicules et tout engin à deux roues. En 2016, a révélé le directeur général du Guichet unique, 77 636 véhicules ont été immatriculés en Côte d'Ivoire.