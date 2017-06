En Côte d'Ivoire, cela fait des mois et des mois que syndicats de fonctionnaires et gouvernement négocient… Plus »

Pour ce qui est de l'animation de ces deux semaines, la commissaire du gouvernement a énuméré une série d'activités. Une journée porte ouverte sera organisée le samedi 10 juin 2017 au Parc national du Banco. « Ce sera l'occasion, pour les populations, d'être informées sur les avancées notables en matière de gestion de la salubrité, de préservation de l'environnement et de promotion du développement durable », a-t-elle estimé. Il est également prévu au programme plusieurs caravanes de sensibilisation qui sillonneront les communes de Cocody, Bingerville, Port-Bouët, Grand-Bassam et Assinie. Les 7 et 9 juin 2017, un traitement spécial sera accordé aux plages, et bordures de mer dans les communes de Port-Bouët et d'Assinie.

Un agenda bien rempli pour la Quinzaine nationale de l'environnement. Hier, au cabinet ministériel, au Plateau, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto, a donné le programme détaillé de cette quinzaine qui vient de démarrer. Bien avant, elle a précisé que la quinzaine s'articulera spécifiquement autour de trois points, à savoir : la journée mondiale de l'environnement le 06 juin ; la journée mondiale de l'océan le 08 juin et la journée mondiale de la lutte contre la désertification le 17 juin. Si le thème central de la quinzaine est : « Construire la Côte d'Ivoire émergente avec la nature », toutes ces commémorations mondiales, a-t-elle indiqué, auront des thèmes spécifiques.

