Journée de visite pour le président du Syndicat National de l'Edition (SNE) et ses collaborateurs M. Pierre Dutielleul, Directeur Général du SNE, et M. Vladimir Lentzy, éditeur. Hier, ils ont été reçus en audience par Mme Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa.

C'était au siège de sa fondation à Cocody. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du partenariat entre la Fondation Children Of Africa et le Syndicat National de l'Edition. Un « mariage » que M. Vincent Montagne a matérialisé en offrant 3.333 bandes dessinées à la Fondation Children of Africa pour l'équipement de ses bibliobus. Nous avons évoqué les partenariats culturels autour du livre, tout ce que nous faisons et notamment les dons de livres à destination des Bibliobus. Nous avons parlé de toute l'acculturation qui est nécessaire notamment auprès des enfants et comment leur favoriser l'accès à la lecture pour produire une transformation de la personne », a confié, M. Montagne, après leurs échanges avec la First Lady. Il a ajouté que la lecture permet de forger une imagination inté- rieure et donc une culture qui est essentielle pour l'élaboration de la citoyenneté d'un pays. « Nous avons l'intention de favoriser d'une manière régulière les dons de livres aux bibliothèques nationales et aux bibliobus. C'est un partenariat qui va s'inscrire dans le temps et qui va permettre des relations plus étroites entre les éditeurs français et la culture ici», a précisé M. Vincent Montagne, Président du SNE. vincent montagne et maurice Bandaman signent une convention de partenariat Dans l'après-midi, les éditeurs français ont paraphé, au 22ème étage de la Tour E, cité administrative au Plateau, une convention de partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie.

Selon les termes de l'accord, Electre (une base française de données bibliographiques) fera chaque année, sous la coordination de la SNE, un don de 5000 livres à la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture et de la Francophonie se chargera, lui, d'assurer le transport de ces ouvrages et s'occupera de leur distribution gratuite dans les établissements scolaires publics.

Le ministre Bandaman s'est réjoui de la collaboration avec le SNE, qui organise le salon de livre de Paris. « Nous avons souhaité que vous nous assistiez pour que nous puissions nous inspirer du modèle fran- çais et développer notre politique du livre » a-t-il dit à l'endroit des éditeurs français. Il a aussi remercié le SNE pour avoir initié un pavillon des lettres d'Afrique lors du dernier salon du livre de Paris et permis à plusieurs associations ainsi que la bibliothèque nationale (de France) d'offrir à la délégation ivoirienne un lot de 4000 ouvrages, qui ont été distribués dans les lycées et collèges.

De son côté, M. Montaigne a fait remarquer que la littérature n'est seulement réservées à une élite. « C'est un déploiement dans tout le pays. C'était très naturel pour nous de vous aidera », a-t-il renchéri, avant de noter que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le Syndicat National de l'Edition est une association syndicale professionnelle qui défend les intérêts des entreprises françaises d'édition. Il regroupe 660 maisons d'édition, ainsi que de nombreuses moyennes et petites structures. En outre, le SNE est le représentant de la profession auprès de la Fédération des éditeurs européens (FEE) et de l'Union Internationale des Editeurs (UIE).